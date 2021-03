Первой моделью свежеиспечённого бренда Zeekr оказался перелицованный концепт Lynk & Co

Зачем Geely понадобился ещё один электромобильный бренд, не очень понятно, ведь в структуре китайского холдинга уже есть китайские Lynk & Co и Geometry, шведские Volvo и Polestar, британские Lotus и LEVС. Тем не менее Ли Шуфу, основатель и председатель правления Zhejiang Geely Holding Group, захотел запустить ещё одну марку, причём первое время она будет штурмовать исключительно китайский рынок, а её международные перспективы пока находятся на стадии изучения.

Принципиальным отличием Zeekr от других марок заявлена глубокая интеграция клиента в некую суперэкосистему. В переводе с маркетингового на русский это означает, что Zeekr будет зарабатывать не только на продаже и обслуживании электромобилей, но и на разнообразных цифровых сервисах и сопутствующих продуктах. Клиенты Zeekr будут объединены в один большой клуб, и даже, по слухам, смогут владеть акциями компании-производителя, чтобы ещё теснее с ней сплотиться и уже никогда не уходить от неё к конкурентам.



Электромобили Zeekr будут позиционироваться в премиум-сегменте, но в Китае, как известно, понятие «премиум» сегодня сильно размыто, им маркируют даже откровенный ширпотреб, поэтому Zeekr ориентируется на конкретные марки-лидеры, а именно на Tesla по части бизнес-модели и Mercedes-Benz по части субъективного восприятия качества продукции (у Tesla, как известно, с качеством всё очень далеко от идеала).



В основу новинок Zeekr, которые будут дебютировать каждый год, ляжет модульная платформа SEA (Sustainable Experience Architecture) с открытым исходным кодом, анонсированная на концепте Lynk & Co Zero в сентябре прошлого года. Сегодня выяснилось, что Lynk & Co Zero — это и есть первая модель Zeekr 001: на прошлогоднем концепте просто заменили шильдики и колёсные диски, а эмблема у Zeekr на капоте вообще такая же, как у Lynk & Co. Китайский автомобильный портал Autohome сообщает, что полноценная премьера Zeekr 001 состоится 15 апреля.



Lynk & Co Zero, он же Zeekr 001 — это крупный лифтбек типа Porsche Panamera с колёсной базой 2999 мм и габаритной длиной 4950 мм. О силовой установки пока информации нет, известно лишь, что запас хода на одной зарядке составит 700 км по устаревшему «овощному» циклу NEDC (его до сих пор используют для сертификации в Китае), а до 100 км/ч китайский лифтбек сможет разогнаться менее чем за 4 с. Пневмоподвеска сможет варьировать дорожный просвет в диапазоне от 150 до 220 мм, то есть Zeekr 001 можно подавать потребителю как кроссовер. Безрамочные стёкла в дверях и вытянутый профиль придают Zeekr 001 желанный премиальный лоск.



Место водителя оформлено как кокпит, от переднего пассажира пилота отделяет «парящая в воздухе» пластиковая кочерга. Приборный экран имеет диагональ 8,8 дюйма, мультимедийный — 15,4 дюйма. В отделке, разумеется, использованы исключительно эко-материалы премиального качества…



Добавим, что платформа SEA будет не только у моделей Zeekr, на ней разрабатываются новинки других марок из коллекции холдинга Geely, в том числе Volvo, Polestar и Lotus. Эту же «тележку» Geely предлагает за денежки сторонним компаниям, которые не хотят или не могут разрабатывать электромобили самостоятельно.