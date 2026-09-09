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  • Первый дорожный мотоцикл от Aston Martin и Brough Superior: для состоятельных эстетов

Первый дорожный мотоцикл от Aston Martin и Brough Superior: для состоятельных эстетов

09.09.2026 197 0 0
Первый дорожный мотоцикл от Aston Martin и Brough Superior: для состоятельных эстетов

Aston Martin и Brough Superior представили разработанный совместно дорожный мотоцикл AMB 002 Roadster с очень эффектным дизайном и рядом интересных конструктивных особенностей. AMB 002 Roadster будет выпущен тиражом 300 экземпляров, поставки клиентам начнутся в третьем квартале 2027 года.

Сотрудничество между Aston Martin и Brough Superior началось в 2019 году с выпуска трекового мотоцикла AMB 001, а в 2022 году появилась его улучшенная версия AMB 001 Pro. Теперь же партнёры представили первый дорожный байк AMB 002 Roadster, который внешне похож на трековых предшественников, но в плане конструкции он не имеет с ними ничего общего, все компоненты новые.

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Для начала скажем, что фирма Brough Superior изначально была английской, её основал в 1919 году Джордж Броу. Brough Superior производила элитные мотоциклы ручной сборки — можно сказать, что они были Роллс-Ройсами среди мотоциклов. В 1940 году компания прекратила своё существование из-за Второй мировой войны. В 2013 году компания возродилась стараниями французского конструктора и дизайнера мотоциклов Тьерри Анриетту — теперь это Brough Superior Motorcycles Sas со штаб-квартирой в Тулузе (Франция).

AMB 002 Roadster — это стритфайтер без какой-либо ветрозащиты, но с тщательно выверенной аэродинамикой и элементами дизайна в духе спорткаров Aston Martin. Овальные выхлопные патрубки напоминают о моделях Vanquish, DB12 S и DBX S, а светодиоды заднего фонаря — о Vulcan, Valkyrie и Valhalla. Седло вручную обшито кожей, как и кресла спорткаров Aston Martin. Общими также являются элементы подсветки и система бесключевого доступа.

В основе AMB 002 Roadster лежит фрезерованная титановая рама массой всего 5 кг. Задняя подвеска — маятниковая с регулируемым моноамортизатором и ходом в 124 мм. Передняя подвеска — антиклевковая Fior на двойных поперечных рычагах с регулируемым моноамортизатором и ходом в 100 мм. Передний тормоз — двухдисковый диаметром 320 мм с четырёхпоршневым суппортом на каждый диск, задний тормоз — дисковый диаметром 230 мм с двухпоршневым суппортом. Размерность шины переднего колеса — 120/70 ZR 17 58W, заднего — 190/55 ZR 17 75W.

Двигатели для своих мотоциклов Brough Superior разрабатывает и производит сама. Если на трековых AMB 001 и AMB 001 Pro был установлен 997-кубовый V-twin с углом развала 88 градусов и турбонаддувом (настоящая экзотика для мира мотоциклов), то дорожный AMB 002 Roadster довольствуется атмосферным двигателем с такой же архитектурой (V-twin с углом развала 88 градусов) и рабочим объёмом 1083 см3. Максимальная отдача двигателя AMB 002 Roadster — 130 л.с. и 110 Нм (наддувный выдавал до 225 л.с.). Коробка передач — 6-ступенчатая. Динамические характеристики не объявлены.

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Габаритная длина AMB 002 Roadster — 2150 мм, ширина с зеркалами — 840 мм, максимальная высота седла — 845 мм, колёсная база — 1472 мм. Широкое использование углепластика в конструкции позволило удержать массу мотоцикла в пределах 190 кг. Развесовка — 50/50.

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Заказы на AMB 002 Roadster уже принимаются, цена в Германии — от 120 000 евро без учёта налогов, доставки и опций.

мотоциклы новинки Aston Martin
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