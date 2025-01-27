Первый этап Кубка АМА «Снежная битва» завершился триумфальной победой Никиты Мазепина

26 января в Можайском районе Московской области на автодроме Aliskino motorsport arena состоялся первый этап Кубка АМА «Снежная битва». Погода не позволила участникам и организаторам насладиться зимней снежной гонкой: неожиданно наступила оттепель, температура поднялась до +3 градусов, и время от времени шёл дождь. Несмотря на капризы природы, гонка всё же состоялась. Победители соревнования, которое объединило в себе ралли-рейдовые спецучастки и автокросс были определены и получили заслуженные награды.

С самого утра на стадионе Aliskino motorsport arena царило оживление. Сюда приехали лучшие представители российского автоспорта: действующий чемпион России по ралли-рейдам Борис Гадасин, обладатель Кубка России по ралли-рейдам, последний российский пилот «Формулы 1» Никита Мазепин, а также одна из самых титулованных российских авто- и мотогонщиц Анастасия Нифонтова. В 9 утра на старт пролога вышли 10 сильнейших экипажей. После первого скоростного спецучастка спортсменов ждала традиционная процедура выбора стартовых позиций. Честь открывать второй СУ досталась Анастасии Нифонтовой. Следующие два круга по 40 километров каждый оказались непростыми испытаниями, и два багги сошли с дистанции: у автомобиля Андрея Жигунова на втором круге отказали тормоза, а экипаж Павла Журавлёва также столкнулся с техническими проблемами и не смог продолжить борьбу.

День отличный в компании известных спортсменов. Участвовать с такими людьми в одной гонке – это здорово, приятно бороться. Сама трасса тоже понравилась, место замечательное. К сожалению, нам немножко не повезло, но это технический вид спорта, и так бывает. Однако мы не расстраиваемся. Организаторы, несмотря на непривычную для зимы погоду и сложные условия, подготовили трассу просто великолепно. На 5+. Я испытываю массу позитивных эмоций, несмотря на то, что мы не доехали до финиша. Андрей Жигунов пилот экипажа, выступающего под стартовым номером 102

Остальные экипажи уверенно финишировали, и после первого ралли-рейдового этапа тройку лидеров составили Никита Мазепин, Борис Гадасин и Андрей Бокша. Затем был короткий перерыв, но вот уже в 14:30 состоялось торжественное открытие соревнований, проезд экипажей через арку, и гонка продолжилась, но уже на кроссовой трассе. Формат сам по себе необычный для участников, к тому же острые повороты, большое количество трамплинов и уже основательно размокшая местами трасса заставляли распределять силы и щадить технику. И не зря: вначале спортсмены проехали по 3 тренировочных круга, а затем состоялась квалификация, во время которой уже зачетные четыре круга определили группы на полуфиналы. Во время полуфиналов и финалов спортсмены также накатали по трассе четыре и пять кругов соответственно. А в сумме по кроссовой трассе экипажи проехали около 100 километров!

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Зрелищное прохождение трассы и яркие прыжки спортивных багги вызывали немалые восторги как у зрителей, так и у журналистов, большим десантом приехавших на мероприятие. В финальном заезде участвовало сразу шесть автомобилей, и заключительные пять кругов дистанции, которые спортсмены преодолевали уже вечером в лучах прожекторов, были невероятными по накалу страстей. Вначале на кроссовой трассе лидировал Андрей Бокша на своем мощном Polaris RZR PRO R, затем он допустил пару ошибок, и его обошел Никита Мазепин. Но даже он уступил чуть более 4 секунд Василию Королеву, выступающему за команду Atvarmor Racing Team. Однако итоговые результаты гонки «Снежная битва» подсчитывались по сумме ралли-рейдовых и кроссовых этапов. И вот тут с большим перевесом одержал победу Никита Мазепин – 370 баллов. За ним с результатом 315 баллов расположился Андрей Бокша, а замкнул тройку лидеров Борис Гадасин – 282,8 балла в копилке экипажа G-FORCE Motorsport.

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Мне всё понравилось. Хотелось бы отметить, что сегодня очень важный день, потому что, мне кажется, в автоспорте сегодня началась новая глава — глава, которую положила Aliskino motorsport arena. С точки зрения внесения нового формата, с точки зрения зрелищности — это действительно уникальная гонка. Помимо этого, для участников какие соревнования — отличное развитие спортивных навыков, потому что для того, чтобы выиграть, нужно было не только проявить себя сегодня как хороший ралли-рейдовый гонщик, но и как отличный спортсмен в ралли-кроссе. И это очень круто! Изменение трассы из-за погодных условий в течение дня добавляло сложности, потому что с каждым кругом она становилась медленнее и не прощала ошибок. Но такая у нас, пилотов, работа! Никита Мазепин пилот команды 99Racing, стартовый номер 105, первое место

На самом деле, всё очень понравилось. Большая благодарность организаторам и лично Константину Жильцову. Я получил огромное удовольствие и считаю, что подобное многоборье может быть очень перспективным направлением. У судей получилось достаточно корректно подсчитать очки. Формат для нас достаточно непривычный, и этим он замечательный. В Санкт-Петербурге основная проблема в классе Т1 в том, что нет трасс, на которых можно хорошо попрыгать и проверить баланс машины в полете, а здесь 14 трамплинов на трассе. Мы получили новый хороший опыт! Я в полном восторге! Борис Гадасин команда G-FORCE Motorsport, стартовый номер 107, третье место

Мы ничего такого с машиной не делали, просто подготовили ее к гонке и рассматривали эти соревнования как подготовку к этапу Чемпионата России по ралли-рейдам – бахе “Россия – Северный лес”. Погода немного подкачала, подтаяло, но нас это не пугает. Конечно, всегда хочется показать максимум, но приходилось немного аккуратнее ехать и беречь машину. Анастасия Нифонтова команда G-Drive Motorace

Поздним вечером прошло награждение победителей, где со словами благодарности организаторам и участникам выступила заместитель главы Можайского муниципального округа Мария Григорьевна Азаренкова. Далее руководитель гонки Светлана Шахова отметила непростую работу судей и огромную волю к победе у участников, а спортивный директор Aliskino motorsport arena Константин Жильцов еще раз рассказал о перспективах такого миксового формата соревнований. Все участники получили памятные сувениры от партнеров и спонсоров, а победитель Никита Мазепин запечатлел свое имя на эксклюзивном переходящем кубке весом в 50 килограмм, специально созданном конструкторами автодрома к данному мероприятию и состоящем из оригинальных деталей багги.

Все, кто не смог добраться на автодром Aliskino motorsport arena, могли наблюдать за гонкой и болеть за спортсменов в режиме онлайн благодаря трансляции и профессиональной работе съемочной группы gonki.tv. Экспериментальное соревнование удалось на славу, и организаторы уверены, что подобный формат обязательно займет свое место в календаре и будет с каждым годом привлекать все больше спортсменов и зрителей.

Партнёрский материал