Первый кроссовер Ferrari: Purosangue показался на фото без камуфляжа

Сегмент кроссоверов в последние годы интересует не только производителей автомобилей, причисляемых к масс-маркету, но и те марки, которые занимаются выпуском люксовых и спортивных дорогих машин. Так, собственные SUV есть у Bentley – Bentayga появилась ещё в 2015 году; Lamborghini – производство Urus запустили в 2018-ом; Rolls-Royce – в том же году начался выпуск Cullinan; Aston Martin – презентация DBX прошла осенью 2019-го. В скором времени настанет очередь Ferrari.



О том, что Ferrari планирует разработать и выпустить кроссовер, стало известно ещё в 2018 году. Как предполагалось ранее, модель может получить имя Purosangue: в переводе с итальянского языка это слово означает «чистокровный, чистопородный». В компании название будущей новинки пока не подтвердили, внутризаводской индекс первого кроссовера бренда – F175.

Пока что Ferrari не раскрыла никаких конкретных подробностей о внешности кроссовера Purosangue, не стартовала и тизерная кампания. При этом ранее прототипы модели уже попадались фотошпионам в ходе испытаний на дорогах Италии, но они были в плотном камуфляже, который не позволил разглядеть никаких деталей экстерьера.



Теперь же в Сети оказались снимки, судя по всему, предсерийной версии кроссовера Ferrari Purosangue без какой бы то ни было маскировки (снимки, в частности, разместил пользователь соцсети Instagram с никнеймом wilcoblok). Вероятно, представленные фотографии были сделаны на заводе, где выпустили очередной прототип будущей новинки итальянского бренда.

На одной из фотографий видна передняя часть автомобиля и боковина. Здесь можно разглядеть «двухэтажную» головную оптику (как у SF90), при этом фары соединены между собой полосой. В нижней части переднего бампера располагается крупная решётка радиатора, по бокам от неё находятся воздухозаборники, возможно, с интегрированными «противотуманками».



На фото: логотип бренда Ferrari

По периметру кузова представленного на шпионских фото Ferrari Purosangue находится чёрный пластиковый обвес. На втором фото, где видна корма будущей новинки, мы видим четыре задних фонаря, которые напоминают 296 GTB, их блоки соединены узкой полосой через всю ширину багажной двери. В нижней части заметен большой диффузор и четыре круглых выхлопных патрубка (по два с каждой стороны).

Официальных сведений о «начинке» кроссовера пока нет. Предполагается, что Ferrari Purosangue получит регулируемую пневмоподвеску. По предварительным данным, первыми в продаже появятся версии кроссовера с гибридной силовой установкой, в основе которой находится 4,0-литровый мотор V8. Совокупная мощность этой системы, вероятно, составит 700 л.с. Не исключено, что топовую версию оснастят 800-сильным двигателем V12 объёмом 6,5 литра.



Напомним, до презентации новой модели Ferrari, вероятно, осталось недолго: в отчёте автопроизводителя о результатах продаж за прошлый год говорилось, что производство Purosangue начнётся в 2022-ом. То есть компания намерена придерживаться сроков, объявленных ранее. Судя по документу, поставки машин дилерам начнутся в следующем году.

