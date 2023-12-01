Peugeot 208 Rallye: ностальгия по безвозвратно ушедшим временам

Жанр недорогих спортивных хэчтбеков в Европе практически сошёл на нет из-за жёсткой экологической доктрины. Адептом этого жанра осталась Toyota с её хэтчбеком Yaris, у которого есть сразу две спортивные версии — относительно бюджетная GR Sport и крутая полноприводная GR Yaris. Volkswagen пока ещё выпускает Polo GTI, и на этом, собственно, всё. Марка Peugeot, входящая в состав корпорации Stellantis, от маленьких спортивных хэтчбеков давно отказалась, а между тем интерес к ним не угас — новость о Peugeot 208 Rallye, сделанном по собственной инициативе швейцарским дилером, облетела почти все европейские автомобильные СМИ.

Peugeot 106 Rallye

Компания Garages Hotz позиционирует Peugeot 208 Rallye как преемника раллийного среднемоторного Peugeot 205 Turbo 16 из середины 80-х, но это, конечно же, перебор. Нам куда более логичной кажется аналогия с дорожным Peugeot 106 Rallye из 90-х — эта недорогая модель на штампованных колёсах имела декор в раллийном стиле и довольно скромные бензиновые двигатели — 1,3 л (98 л.с.) либо 1,6 л (103 л.с.). В том же ключе состряпан и швейцарский Peugeot 208 Rallye.



Peugeot 208 Rallye сделан на базе дорестайлингового хэтчбека и имеет совершенно стандартную техническую начинку — 1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 100 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой». Первую «сотню» французский хэтчбек с таким силовым агрегатом набирает за 9,9 с, максимальная скорость — 188 км/ч, снаряженная масса — 1165 кг.



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Уникальность версии Rallye создают раллийный белый цвет с декоративными полосами команды Peugeot Talbot Sport, 16-дюймовые белые стальные колёса и надписи 208 Rallye на задних стойках кузова. Тканевые сиденья в салоне имеют красную прострочку, надпись Peugeot на руле и схема переключения передач на набалдашнике рычага тоже залиты красным цветом, дверные карты декорированы вставками под карбон и красными декоративными полосами. Дополнительное сходство Peugeot 208 Rallye с предком 106 Rallye из 90-х придают простенькие галогенные фары с жёлтым свечением.



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За Peugeot 208 Rallye швейцарский дилер просит 24 500 франков (25 600 евро в переводе по текущему курсу), тогда как стандартный рестайлинговый хэтчбек с аналогичным силовым агрегатом стоит в Швейцарии от 20 200 франков (21 110 евро).



Добавим, что в прошлом году Peugeot 208 стал самым популярным новым автомобилем в Европе, за первые десять месяцев этого года его продажи в Европе, по данным JATO Dynamics, составили 171 871 шт., но лидером по итогам 2023 года, скорее всего, станет другая модель — Dacia Sandero либо Tesla Model Y.

