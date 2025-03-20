Peugeot Expert обзавёлся спортивной версией, но она доступна не всем

Марка Peugeot выпускает коммерческий автомобиль Expert с 1995 года, а актуальное третье поколение дебютировало в 2016-м. Обновление эта модель пережила осенью 2023 года. Ближайшими родственниками этого вэна являются Opel / Vauxhall Vivaro, Citroen Jumpy, Fiat Scudo и Toyota Proace. Теперь автогигант Stellantis, которому принадлежит французский бренд, рассекретил «подогретую» версию Peugeot Expert Sport.

На фото: Peugeot Expert Sport

Стоит отметить, что схожий вариант уже есть в линейке «близнеца» Vauxhall Vivaro, этой версии положена прибавка GS к названию. Peugeot Expert Sport тоже будет доступен только для рынка Великобритании. Известно, что спортивная версия есть как у фургона, так и у минивэна модели французской марки.

В списке визуальных отличий от обычного Peugeot Expert у спортверсии есть новый обвес, в который входит измененный задний бампер, боковые юбки и иная нижняя часть переднего бампера со сплиттером. Ещё Peugeot Expert Sport положены оригинальные 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, обутые в шины Nankang.

Помимо этого, спортивная версия заметна на дороге из-за ливреи и спойлера в верхней части кормы, выполненных в ярко-зелёном цвете, который получил название Kryptonite (оформление в стиле гоночного автомобиля Peugeot 9X8 Le Mans). Кроме того, на задней двери можно увидеть дополнительный яркий шильдик с названием версии. Аналогичного цвета вставки ещё можно увидеть на капоте и по бокам от логотипа. Модели (вне зависимости от модификации) положены два основных цвета кузова – белый Ice White и серый Titanium Grey.

Есть несколько отличий и в салоне Peugeot Expert Sport. Так, сидения водителя и передних пассажиров отделаны чёрной перфорированной экокожей с контрастной ярко-зелёной прострочкой и названием спортивной версии.

В оснащение нового исполнения входят: двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, устройство для беспроводной зарядки смартфона, отделанное кожей рулевое колесо с подогревом, а также кресло водителя с подогревом. Ещё в списке оборудования числятся парковочный ассистент, мониторинг слепых зон, светодиодная головная оптика, информационно-развлекательная система с 10-дюймовым тачскрином со встроенной спутниковой навигацией и голосовым помощником.

На фото: салон Peugeot Expert Sport

Техника у Expert Sport стандартная. Новая версия вэна оснащается либо 2,0-литровым дизелем BlueHDi, отдача которого составляет 180 л.с., либо единственным 136-сильным электромотором, расположенным на передней оси, который работает в тандеме с тяговой батареей ёмкостью 75 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке составляет 336 км (при расчёте по циклу WLTP).

Цены Peugeot Expert Sport уже известны. За дизельный фургон на британском рынке просят не менее 41 295 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 4,55 млн рублей по текущему курсу), за его электроверсию – от 51 845 фунтов стерлингов (около 5,71 млн рублей). Покупка минивэна с дизелем обойдётся как минимум в 43 995 фунтов стерлингов (около 4,85 млн рублей), а пассажирская модификация с электромотором – в 54 545 фунтов стерлингов (около 6,01 млн рублей).