Не просто «рабочая лошадка»: у Vauxhall Vivaro появилась спортивная версия GS

Opel / Vauxhall выпускает коммерческий автомобиль Vivaro с 2001 года, при этом модель актуального третьего поколения дебютировала в 2019-м. Её ближайшими родственниками являются Citroen Jumpy, Fiat Scudo, Peugeot Expert и Toyota Proace. Обновление этот LCV пережил осенью 2023-го, в ходе рестайлинга вэну подправили внешность в фирменном стиле и изменили интерьер. Теперь британская марка Vauxhall показала нынешний «оспортивленный» фургон Vivaro GS.

На фото: Vauxhall Vivaro GS

Исполнение GS было и у дореформенной версии модели (появилась в 2022 году), теперь же оно досталось обновлённому LCV. Ожидается, что она сумеет составить конкуренцию Ford Transit Custom MS-RT. Эта версия вэна Vauxhall отличается за счёт внесённых изменений в экстерьер и салон, технику же разработчики оставили прежней. Стоит отметить, что версия GS есть только у модели британского бренда: ни у близнеца, выпускаемого под маркой Opel, ни у перечисленных родственников иных марок такого варианта нет.

Обновлённый Vauxhall Vivaro GS снабдили аэродинамическими элементами. В список входят иной передний бампер со сплиттером в нижней части, боковые юбки, пересмотренный задний бампер, а также небольшой спойлер, визуально являющийся продолжением крыши. Отметим, он не мешает открытию распашных задних дверей с логотипом бренда, названием модели и шильдиком с наименованием версии. Ещё в профиль можно увидеть оригинальные 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски чёрного цвета.

Для кузова «оспортивленной» версии доступна пара цветов – Quartz Silver и Mercury Grey. Сиденья в салоне Vauxhall Vivaro GS отделаны чёрной экокожей с перфорацией и с контрастной красной прострочкой, а также с названием особенного исполнения на спинке. В списке оснащения числятся: двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система с 10-дюймовым тачскрином, функция беспроводной зарядки смартфонов, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, подогрев руля и водительского кресла.

Vauxhall Vivaro GS доступен с тремя вариантами «начинки». Спортверсия может оснащаться 2,0-литровым четырёхцилиндровый дизелем мощностью либо 145 л.с., либо 180 л.с., в первом случае в пару предлагается пятискоростная механика, во втором – восьмиступенчатый автомат. Кроме того, такой фургон может быть полностью «зелёным», в этом случае он оснащается единственным 136-сильным электромотором, расположенным на передней оси, а также тяговой батареей ёмкостью 50 кВт*ч (запас хода на одной зарядке по циклу WLTP – 336 км).

«Оспортивленная» версия актуального Vauxhall Vivaro уже представлена на британском рынке. Стартовая цена варианта GS с дизельным мотором равна 39 990 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 4,89 млн рублей по текущему курсу), а за электрическую модификацию здесь просят минимум 52 890 фунтов стерлингов (около 6,47 млн рублей).

Напомним, ближе к концу прошлого года стало известно о том, что Stellantis закроет один из двух заводов в Англии из-за низкого спроса на электромобили: речь идёт о предприятии в Лутоне (графство Бедфордшир).