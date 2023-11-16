Обновлённый Opel Vivaro: самый модный в семействе K0, есть водородная версия

Немецкая марка Opel, входящая в состав корпорации Stellantis, раскрыла подробности об обновлённом однотонном фургоне Vivaro, который вместе с другими собратьями семейства K0 задержится на конвейере на неопределённо долгое время.

Этой осенью корпорация Stellantis полностью обновила европейскую линейку лёгких коммерческих автомобилей (LCV) и запустила новое глобальное коммерческое подразделение Stellantis Pro One с целью догнать и перегнать Ford по продажам в сегменте LCV. Групповая премьера европейской линейки LCV корпорации Stellantis состоялась 23 октября, за ней последовали более подробные презентации каждой модели, на этой неделе пришёл черёд поближе познакомиться с обновлённым Opel Vivaro.

Актуальный Opel Vivaro на французской платформе EMP2 выпускается с 2019 года и вместе с родственными Citroen Jumpy, Fiat Scudo, Peugeot Expert и Toyota Proace составляет обширное семейство однотонных фургонов K0, минивэны на базе этих фургонов имеют собственные имена, у Опеля это Zafira Life.

В привязке к премьере обновлённого «каблучка» Opel Combo мы рассказывали, что руководство Stellantis из соображений экономии приняло решение продлить на неопределённый срок жизненный цикл всех своих действующих коммерческих платформ в сегменте LCV. Более того, с 2025 года производство семейства K0 будет налажено в Турции. Сейчас модели этого семейства выпускают во Франции, Великобритании и Германии, причём в немецком Рюссельсхайме эксклюзивно делают водородно-электрические версии фургонов. Контрактная сборка Citroen Jumpy и Peugeot Expert ведётся также в Уругвае на предприятии Nordex. Производство семейства К0 в российской Калуге в силу известных геополитических событий в прошлом году было остановлено.

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Opel Vivaro в ходе рестайлинга получил передок в новом в фирменном стиле Opel Vizor, благодаря которому его уже прозвали самым модным в семействе К0. Vivaro будет по-прежнему предлагаться с двумя вариантами длины — 4,98 м и 5,33 м, максимальная вместимость фургона — 6,6 кубометра, максимальная грузоподъёмность — 1,4 т. Помимо фургонов у Vivaro были и будут версии с комбинированными грузопоассажирскими кузовами, микроавтобусы и шасси с кабиной, к которым можно прикрутить любую надстройку.



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С обновлённым интерьером моделей семейства К0 мы уже познакомились на примере минивэна Peugeot Traveller, у Vivaro внутри всё то же самое, только эмблемы другие. Щиток приборов теперь полностью виртуальный, 10-дюймовый. Новая мультимедийная система с мощным процессором Qualcomm Snapdragon тоже имеет 10-дюймовый экран. Дизайн руля стал более современным, места для мелочей стало больше. К услугам водителя — до 18 электронных ассистентов, в том числе цифровое салонное зеркало заднего вида и адаптивный круиз-контроль с пробочным режимом.



Силовые установки у Opel Vivaro по прежнему дизельные, электрические и водородно-электрическая. Мощность дизельных версий (1,5 л либо 2,0 л) будет находиться в диапазоне от 120 до 177 л.с. Электрическая версия оснащается единственным 136-сильным электромотором на передней оси, ёмкость батареи — 50 либо 75 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 350 км по циклу WLTP. У водородно-электрической версии электромотор дополнен электрохимическим генератором, запас хода с полностью заправленными баллонами и заряженной тяговой батареей превышает 400 км.



Приём заказов на обновлённый Opel Vivaro в Европе начнётся до конца текущего года.

