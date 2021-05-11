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  • Peugeot готовит конкурента Renault Arkana: первое изображение нового кроссовера

Peugeot готовит конкурента Renault Arkana: первое изображение нового кроссовера

11.05.2021 663 1 0

По предварительным данным, новинка французской марки, созданная на основе 308, может дебютировать в первой половине 2022 года.

 

Автомобили бренда Peugeot весьма востребованы на старосветском рынке. По данным Carsalesbase, в прошлом году дилеры реализовали в общей сложности 753 429 автомобилей, что на 22,2% меньше, чем годом ранее. Спад можно объяснить последствиями пандемии коронавируса, которые негативно сказались на глобальном авторынке. На Peugeot 308 в 2020-ом пришлось 90 324 проданных экземпляра (на 36% меньше). Снижение спроса вероятно вызвано в том числе и тем, что клиенты ждали выхода нового поколения модели.

На фото: новый хэтчбек Peugeot 308

В марте текущего года Peugeot рассекретил компактный хэтчбек 308 нового поколения. «Следующий» универсал модели представят позже. Напомним, в Европе продажи новинки «хэтча» начнутся во второй половине этого года. Как мы отмечали ранее, «заряженной» версии у «француза» не будет. Однако компания всё-таки может расширить семейство модели за счёт ещё одной модификации – речь идёт о паркетнике с условным названием Peugeot 308 Cross.

По данным motor.es, такой автомобиль дебютирует в первой половине 2022 года, его заводской индекс – P54. Предполагается, что модель составит конкуренцию европейской версии Renault Arkana. Отметим, на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стартовый ценник модели Рено составляет 27 850 евро (эквивалентно примерно 2,51 млн рублей по текущему курсу). Вероятно, начальная стоимость нового кроссовера Peugeot будет примерно такой же.

Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть автомобиль, созданный на основе нового Peugeot 308, нет, а значит, художники могут предложить своё видение будущей новинки. Версией экстерьера «пятидверки» поделился дизайнер испанского издания motor.es.

На фото: интерьер нового хэтчбека Peugeot 308

Судя по рендеру, передняя часть новинки Peugeot останется практически нетронутой. Автомобилю оставят такую же, как у хэтчбека нового поколения, головную оптику и решётку радиатора с обновлённым фирменным логотипом. Вероятно, слегка изменится нижняя часть переднего бампера с воздухозаборником (их могут визуально сделать чуть «агрессивнее»). Также сбоку, вероятно, появятся расширители колёсных арок чёрного цвета, которые войдут в состав «внедорожного» пластикового обвеса по периметру кузова.

При этом задняя часть получит покатую крышу, то есть у 308 Cross будет, вероятно, купеобразный кузов. Изображений, собственно, кормы пока нет. Также нет предположений о том, изменится ли интерьер у кросс-версии. Скорее всего, салон будет таким же: останется и дизайн передней панели, и новая виртуальная «приборка» с 3D-эффектом (как в дорогих комплектациях «обычного» 308-го), и 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.

Рендер Peugeot 308 Cross

По предварительным данным, линейку двигателей ограничат электрифицированными вариантами. Так, ожидаются «мягкие гибриды», в основе которых лежат бензиновые двигатели с 48-вольтовым электродовеском, интегрированным в восьмиступенчатый «автомат», а также подключаемые гибриды с отдачей в 180 и 225 л.с. (она базируется на тандеме бензиновой 1,6-литровой «турбочетвёрки» PureTech и 110-сильного электромотора).

Не исключено, что модель получит иное, «кроссоверное» наименование – с двумя нулями посередине имени, состоящего из четырёх цифр. Презентация новинки французского бренда намечена на весну, продажи начнутся также в следующем году.

кроссовер авторынок новинки Peugeot Peugeot 308

 

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1 комментарий
11.05.2021 22:28
Алексей Москвичев

Как же хорошо смотрится пыж и снаружи, и внутри. Качество материалов великолепное у французов. Посмотрим доедет ли до нас эта модель пежо. Я щас жду новый 508 этот пыж тоже очень красив. И с надежностью у Пыжиков щас все не так плохо, как было раньше.

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