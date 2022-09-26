Peugeot тестирует новый кроссовер e-3008 в «теле» Citroën C5 Aircross

Марка Peugeot принадлежит автогиганту Stellantis, который был образован в начале прошлого года. Продажи машин бренда в Европе снижаются в течение последних нескольких лет. Так, за «ковидный» 2020-ый он потерял 22,2% (753 429 единиц), а снижение в следующем году составило 3,3% (до 728 917 экземпляров). В текущем году у Пежо по-прежнему минус: за первые семь месяцев клиенты купили 379 664 шт., что на 21,3% меньше, чем в январе-июле предыдущего года.

На фото: мул будущего Peugeot e-3008 в «теле» Citroën C5 Aircross

Компания Peugeot выпускает свой кроссовер 3008 с 2008 года, актуальное второе поколение появилось в 2016-ом, а рестайлинг этот автомобиль французского бренда пережил в 2020-ом. По итогам прошлого года продажи этой модели выросли на 11,3% до 139 628 экземпляров. Однако в нынешнем году у 3008-го зафиксирован спад: за январь-июль европейцы купили 70 186 шт., что на 26% меньше, чем за первые семь месяцев 2021-го.



Сейчас французская компания занимается разработкой 3008-го следующего поколения, предполагается, что презентация новинки пройдёт во второй половине следующего года. Известно, что у этого автомобиля будет полностью электрическая версия с изменённым названием – Peugeot e-3008, разработка модификации уже идёт. Сейчас производитель уже отправил один из первых прототипов на дорожные тесты.



Снимками мула будущей новинки, которая проходит испытания, с нами поделилось испанское издание motor.es. Пока что компания тестирует будущий электрический кроссовер в «теле» Citroën C5 Aircross. О том, что под «узнаваемым фасадом» скрывается новый Peugeot e-3008, говорят различные детали, например, увеличенный дорожный просвет, иная колёсная база, края тяговой батареи, расположенной под полом, изменённая задняя дверь, а также подкорректированная корма.



По данным издания, сейчас с помощью этого мула производитель тестирует новую платформу eVMP (Electric Vehicle Modular Platform), которая ляжет в основу будущего «зелёного» кроссовера Peugeot e-3008. Появление этой «тележки» было анонсировано летом 2020 года, тогда же сообщалось, что первенцем, базирующимся на ней, станет именно 3008-ой.



Скорее всего, у нового «электрокросса» будут версии с одним электродвигателем, расположенным на передней оси, а также полноприводные варианты с двухмоторной силовой установкой (по одному мотору на каждой оси). Предполагается, что отдача составит от 170 до 245 л.с. Ёмкость аккумуляторов, вероятно, будет варьироваться в диапазоне от 87 до 104 кВт*ч, а запас хода без подзарядки может составить от 400 до 700 км (в зависимости от исполнения).



Предполагается, что у e-3008 будет плоский пол, пятиместный салон, а объём багажника окажется практически такого же объёма, как у версий модели французского бренда с ДВС. В motor.es отметили, что внутризаводской индекс электрического SUV – P64. По предварительным данным, новинка поступит в продажу в конце следующего года, а до дилеров модель доберётся в начале 2024-го.

