Пикап Chevrolet Colorado ZR2 превратился в армейский автомобиль на 9 бойцов

Корпорация General Motors давно прекратила сотрудничество с AM General, что выпускала Hummer H1, гражданскую версию армейского внедорожника Humvee, но торговая марка Hummer осталась за GM и скоро вернётся на рынок в виде электрического пикапа. Гражданский Hummer H1 тоже существует, но уже как внедорожник C-Series компании Humvee Export, а собственное джи-эмовское оборонное подразделение (GM Defense LLC) между тем занимается совсем другими машинами.

Ещё в 2019 году GM Defense разработала транспортёр на базе пикапа Chevrolet Colorado ZR2, после чего военные подвергли его всесторонним испытаниям и, убедившись в его надёжности и приспособленности к экстремальным боевым условиям, согласились закупить партию. Судя по сумме контракта, одна машина обойдётся военным в 330 200 долларов, при том что исходный Chevrolet Colorado ZR2 стоит в стоке не более 45 000 долларов без учёта опций.

Chevrolet Colorado ZR2 1 / 3 Chevrolet Colorado ZR2 2 / 3 Chevrolet Colorado ZR2 3 / 3

GM утверждает, что при разработке ISV использовано 90% гражданских комплектующих, и, в сущности, вся техническая начинка у Chevrolet Colorado ZR2 и ISV общая. За основу армейского транспортёра взяли дизельную версию пикапа, с 2,8-литровой «четвёркой» Duramax, но её мощность увеличена со 184 до 189 л.с. (вероятно, за счёт демонтажа ненужной на полях сражений экологической надстройки). Коробка передач — 6-ступенчатый гидромеханический «автомат».



Chevrolet Colorado ZR2 1 / 4 Chevrolet Colorado ZR2 2 / 4 Chevrolet Colorado ZR2 3 / 4 Chevrolet Colorado ZR2 4 / 4

Главное достоинство ZR2, из-за которого его призвали в армию, — «бронебойная» подвеска, закалённая в гонках по бездорожью Best in the Desert и позволяющая «дубасить» на большой скорости по камням, дюнам и буеракам. В комплект входят расширенная на 3,5 дюйма (89 мм) колея, увеличенный на 2 дюйма (51 мм) дорожный просвет, амортизаторы Multimatic с внешними резервуарами, блокировки межколёсных дифференциалов, более мощные рычаги подвески, силовые бамперы, листовая защита днища.



Infantry Squad Vehicle

ISV имеет оригинальный кузов без окон и дверей — есть лишь некое подобие ветровой защиты в виде легко демонтируемого плоского пластикового щитка. Вместо кабины — прочный трубчатый каркас, а бывшее пространство для груза используется для размещения дополнительных четырёх мест, благодаря чему транспортёр готов взять на борт 9 человек.



За счёт отказа от внешних кузовных панелей, систем комфорта и безопасности удалось существенно снизить массу автомобиля, хотя конкретных цифр GM не называет (военная тайна?). Во всяком случае ISV достаточно лёгок, чтобы его можно было перевезти на тросовой подвеске вертолёта Sikorsky UH-60 Black Hawk и внутри транспортного вертолёта Boeing CH-47 Chinook.

Infantry Squad Vehicle

Но почему же так дорого? Сумма контракта подразумевает не только производство и доставку внедорожников, но и их обслуживание в течение всего периода службы. С учётом того, что проводить сервис, возможно, придётся в горячих точках, цена заоблачной не кажется.



Что до гражданского Chevrolet Colorado, то он совсем недавно пережил рестайлинг, а обновлённый ZR2 показали ещё осенью прошлого года на выставке SEMA. На армейский ISV обновки не распространяются, он сделан на базе дореформенного пикапа.