Пикап Mazda BT-50 довели до 2022 модельного года: младший дизель и новые версии

Речь идет о модели для Австралии, хотя кое-где грузовичок японской марки уже давно представлен с двумя моторами на выбор. Зато «хардкорный» вариант Thunder остался эксклюзивом для Зеленого континента.

В новое поколение пикап Mazda BT-50 перешел в прошлом году, он превратился из клона Ford Ranger (T6) в брата последнего Isuzu D-Max. Дебютным рынком для свежей модели Мазды стала Австралия, и в карантинном 2020-м результаты продаж там оставляли желать лучшего. Но в 2021-м спрос вырос: по данным местных СМИ, с января по июнь реализовано 7115 единиц, тогда как за весь минувший год BT-50 разошелся тиражом в 9588 экземпляров. Родственный Isuzu D-Max все равно популярнее (10 682 шт. по итогам первого полугодия текущего года), и все же у пикапа Mazda есть шанс упрочить свои позиции: в 2022 модельном году австралийский BT-50 разжился новым мотором, вдобавок расширена линейка комплектаций.

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Итак, к трехлитровому 190-сильному турбодизелю (450 Нм) присоединился турбодизель 1.9, выдающий 150 л.с. и 350 Нм. Младший мотор тоже от Isuzu, но, что любопытно, у D-Max в Австралии такого до сих пор нет – видимо, местную версию родственного Мазде пикапа также ждут обновки. К слову, на производственной родине BT-50 и D-Max – в Таиланде – оба грузовика давно доступны с двумя двигателями на выбор. В Австралии мотор 1.9 сочетается только с шестиступенчатым «автоматом», тогда как дизелю 3.0 еще положена шестиступенчатая «механика».



Для австралийского BT-50 с мотором 1.9 создали новую базовую комплектацию XS, ее отличие от прежней начальной версии XP – стальные 17-дюймовые диски вместо легкосплавных, в остальном оснащение идентично (есть мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон, кондиционер). Пикап с младшим дизелем предложат с полуторной или двойной кабиной, задним или полным приводом.



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У Mazda BT-50 с трехлитровым мотором тоже появилось новое исполнение – SP, самое дорогое среди версий со стандартным дизайном. Такой пикап будет доступен лишь с двухрядной кабиной и полным приводом, его «фишки» — выполненные в черном цвете радиаторная решетка, корпуса наружных зеркал, рейлинги на крыше, 18-дюймовые колеса и накладки на колесных арках, плюс защитная вставка на переднем бампере. Оснащение такое же, как и у других богатых комплектаций: светодиодная оптика, мультимедиа с 9-дюймовым дисплеем, двухзонный климат-контроль, датчики парктроника спереди и сзади, адаптивный круиз-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора.



На вершине гаммы осталась «хардкорная» версия Thunder со стальным передним бампером, расширителями колесных арок, массивными подножками и светодиодным прожектором. Такой пикап представлен только в Австралии.

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Наконец, для всей линейки предусмотрена отдельная кнопка отключения системы удержания в полосе движения.



До австралийских дилеров Mazda BT-50-2022 доберется в конце этого – начале следующего года. В России пикап Мазды не продают, зато у нас можно купить его брата – Isuzu D-Max, но только с трехлитровым мотором.