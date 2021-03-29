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  • Уступающий по популярности родственному Isuzu D-Max пикап Mazda обрёл «хардкорную» версию

Уступающий по популярности родственному Isuzu D-Max пикап Mazda обрёл «хардкорную» версию

29.03.2021 432 0 0

Новое исполнение BT-50 адресовано только Австралии. От стандартного грузовика вариант под названием Thunder отличается внешне, а вот салон не тронули, техника тоже прежняя.

 

Пикап Mazda BT-50 третьей генерации дебютировал в прошлом году, он превратился из клона Ford Ranger (T6) в брата последнего Isuzu D-Max. Первым рынком для нового грузовика Мазды стала Австралия. Смена поколений не сделала BT-50 там популярнее – напротив, продажи просели, впрочем, не будем забывать о пандемии. Как бы то ни было, по данным местных СМИ, австралийцы приобрели 9588 таких пикапов, что на 16% меньше, чем в 2019-м. Для сравнения, Nissan Navara разошелся тиражом в 11 486 экземпляров (-14%), результат родственного Isuzu D-Max – 15 062 единицы (-11%), Mitsubishi Triton (он же L200) – 18 136 единиц (-30%), Ford Ranger – 40 973 штуки (нулевая динамика), а дилеры Toyota реализовали 47 759 пикапов Hilux (-5%). К слову, грузовик Тойоты является самой популярной моделью всего австралийского рынка. На этом фоне местное подразделение Мазды запускает «хардкорную» версию BT-50.

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Новый вариант назвали Thunder («гром» в переводе с английского), такой пикап бывает только с двойной кабиной. Особенности экстерьера – стальной передний бампер (утверждается, что он разработан именно австралийским отделением марки), черные 18-дюймовые диски, расширители колесных арок и подножки, светодиодный прожектор спереди. Кроме того, грузовая площадка BT-50 Thunder прикрыта алюминиевой крышкой, ее можно поднимать и опускать дистанционно. За счет нового бампера длина пикапа выросла на 190 мм до 5470 мм, дорожный просвет – те же 240 мм, что и у стандартного двухрядного BT-50.

Салон менять не стали. Да и оборудование такое же, как у топового пикапа: есть мультимедиа-система с 9-дюймовым экраном и спутниковой навигацией, подогрев передних кресел, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль.

Двигатель тоже перешел с обычного грузовика. В Австралии Mazda BT-50 предлагается исключительно с турбодизелем Isuzu 3.0 (190 л.с., 450 Нм), Thunder доступен как с «механикой», так и с шестиступенчатым «автоматом» от Aisin. Подвеску дорабатывать не стали. Привод у новой версии – только полный, с жестким подключением передней оси, имеется блокировка заднего дифференциала.

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Цена Mazda BT-50 Thunder – от 65 990 австралийских долларов, что эквивалентно примерно 3 831 000 рублей по текущему курсу. Самый дорогой обычный пикап с двойной кабиной стоит 59 990 долларов (3 483 000 рублей). До других регионов Thunder, вероятно, не доберется.

В России грузовик Мазды не представлен. Зато скоро у нас наконец-то стартует свежий Isuzu D-Max.

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