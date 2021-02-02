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  • Пикап Nissan Frontier в новом поколении не стал повторять Navara: свежее видео

Пикап Nissan Frontier в новом поколении не стал повторять Navara: свежее видео

02.02.2021 425 0 0

Предназначенный для американского рынка грузовик следующей генерации, скорее всего, сохранил технику предшественника. Зато модель заметно преобразилась внешне, также можно рассчитывать на расширение списка оборудования.

 

Глобальный пикап Nissan Navara сменил поколение еще в 2014-м, а минувшей осенью он пережил полноценный рестайлинг. В Штатах же до сих представлена модель предыдущей генерации (то есть Навара образца 2004 года), там она зовется Frontier. До пандемии грузовик Nissan пользовался в США неплохим для старичка спросом: дилеры продавали где-то по 70 000 – 80 000 машин ежегодно. Однако в ковидном 2020-м продажи Frontier рухнули сразу на 49% до 36 845 единиц. Главные конкуренты тоже «просели», но не так сильно: Chevrolet Colorado в прошлом году разошелся тиражом в 96 238 экземпляров (-21%), а выбор на Toyota Tacoma остановили 238 806 клиентов (-4%). То есть в новое поколение Frontier переходит как раз вовремя.

Nissan Frontier нового поколения
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Nissan Frontier нового поколения
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Nissan Frontier нового поколения
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Nissan Frontier нового поколения
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Nissan Frontier нового поколения
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Впервые свежий пикап для Штатов засветили в мае 2020-го в тизерном видео со всеми грядущими премьерами марки, а пару недель назад появились и невнятные фирменные картинки. И вот новый ролик, уже с «живой» машиной, хотя она и показана лишь мельком.

Пикап, разумеется, сохранил брутальный облик, но осовременился: в фарах появились светодиодные полоски ходовых огней, также модель обзавелась «изломанными» задними фонарями. На видео запечатлен Frontier в топ-версии Pro-4X, ее особенности – черные решетка и диски, плюс соответствующие наклейки на кузове. Кстати, как и оптика, кузов у Frontier свой, разновидностью Navara американский грузовик не стал. В салоне же ждем мультимедиа-систему с крупным тачскрином, еще, скорее всего, в арсенале модели теперь значится множество систем помощи водителю.

Что же касается «начинки», то по предварительным данным, некоторые компоненты перейдут с предшественника, при этом грузовик окажется легче. Двигатель наверняка достанется от предыдущего грузовика, ведь только в прошлом году американская модель получила новый 314-сильный бензиновый мотор V6 3.8 (пришел на смену V6 4.0). Актуальный Nissan Frontier предлагается с девятиступенчатым «автоматом», скорее всего, эта коробка будет и у пикапа нового поколения. Как и прежде, модель предложат с задним или полным приводом.

Предыдущий Nissan Frontier. Такой пикап сегодня продают в США
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Предыдущий Nissan Frontier. Такой пикап сегодня продают в США
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Предыдущий Nissan Frontier. Такой пикап сегодня продают в США
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В США Nissan Frontier нового поколения представят 4 февраля (по местному времени, конечно). Вместе с пикапом там дебютирует и кроссовер Nissan Pathfinder пятой генерации. И если грузовик до нас точно не доберется, то Pathfinder вполне может вернуться на российский рынок, о чем Kolesa.ru рассказывал ранее.

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