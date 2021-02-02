Пикап Nissan Frontier в новом поколении не стал повторять Navara: свежее видео

Глобальный пикап Nissan Navara сменил поколение еще в 2014-м, а минувшей осенью он пережил полноценный рестайлинг. В Штатах же до сих представлена модель предыдущей генерации (то есть Навара образца 2004 года), там она зовется Frontier. До пандемии грузовик Nissan пользовался в США неплохим для старичка спросом: дилеры продавали где-то по 70 000 – 80 000 машин ежегодно. Однако в ковидном 2020-м продажи Frontier рухнули сразу на 49% до 36 845 единиц. Главные конкуренты тоже «просели», но не так сильно: Chevrolet Colorado в прошлом году разошелся тиражом в 96 238 экземпляров (-21%), а выбор на Toyota Tacoma остановили 238 806 клиентов (-4%). То есть в новое поколение Frontier переходит как раз вовремя.
Впервые свежий пикап для Штатов засветили в мае 2020-го в тизерном видео со всеми грядущими премьерами марки, а пару недель назад появились и невнятные фирменные картинки. И вот новый ролик, уже с «живой» машиной, хотя она и показана лишь мельком.
Пикап, разумеется, сохранил брутальный облик, но осовременился: в фарах появились светодиодные полоски ходовых огней, также модель обзавелась «изломанными» задними фонарями. На видео запечатлен Frontier в топ-версии Pro-4X, ее особенности – черные решетка и диски, плюс соответствующие наклейки на кузове. Кстати, как и оптика, кузов у Frontier свой, разновидностью Navara американский грузовик не стал. В салоне же ждем мультимедиа-систему с крупным тачскрином, еще, скорее всего, в арсенале модели теперь значится множество систем помощи водителю.
Что же касается «начинки», то по предварительным данным, некоторые компоненты перейдут с предшественника, при этом грузовик окажется легче. Двигатель наверняка достанется от предыдущего грузовика, ведь только в прошлом году американская модель получила новый 314-сильный бензиновый мотор V6 3.8 (пришел на смену V6 4.0). Актуальный Nissan Frontier предлагается с девятиступенчатым «автоматом», скорее всего, эта коробка будет и у пикапа нового поколения. Как и прежде, модель предложат с задним или полным приводом.
В США Nissan Frontier нового поколения представят 4 февраля (по местному времени, конечно). Вместе с пикапом там дебютирует и кроссовер Nissan Pathfinder пятой генерации. И если грузовик до нас точно не доберется, то Pathfinder вполне может вернуться на российский рынок, о чем Kolesa.ru рассказывал ранее.
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