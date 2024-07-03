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  • Пикап Radar RD6 от Geely отправили на экспорт под новым брендом Riddara

Пикап Radar RD6 от Geely отправили на экспорт под новым брендом Riddara

03.07.2024 44 0 0

На данный момент на зарубежных рынках пикап представлен с задним приводом. А вот на родине модель недавно обзавелась двухмоторной версией.

В Китае электрический пикап с индексом RD6 дебютировал в 2022 году, там его продают под брендом Radar, который принадлежит холдингу Geely Auto. В 2023-м Джили объявила о том, что начала выпуск этих машин для экспорта, однако список рынков тогда не озвучили. Теперь же он известен. Так, грузовичок уже появился в некоторых странах Латинской Америки. На очереди – Таиланд и, видимо, в целом Юго-Восточная Азия. А еще пикап ждут в Австралии и Африке. Вот только за рубежом RD6 в итоге решено продавать под другой маркой – Riddara.

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Сама Geely о причинах ребрендинга не сообщила. К примеру, австралийские СМИ утверждают, что против использования Radar за пределами КНР выступила сингапурская шинная фирма Omni, которая владеет одноименной торговой маркой.

Напомним, Radar/Riddara RD6 имеет несущий кузов. Пикап построен на платформе SEA, которая также лежит в основе «электричек» других суббрендов Geely. К слову, кузов RD6 – это производная от дореформенного кроссовера Geely HaoYue/Okavango. От паркетника же грузовичок унаследовал и интерьер.

Длина пикапа равна 5260 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1830 мм, колесная база – 3120 мм. Размеры грузовой площадки: 1525/1450/540 мм. Паспортный дорожный просвет экспортного Riddara RD6 – 221 мм.

На зарубежных рынках пока доступен только заднеприводный пикап. Такой RD6 имеет электромотор мощностью 272 л.с. (384 Нм). Для модели Riddara заявлены две батареи на выбор – емкостью 63 или 86 кВт*ч. Запас хода – 385 или 517 км по китайскому циклу CLTC.

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Между тем в Китае у пикапа в этом году появилась двухмоторная полноприводная версия Horizon с другим оформлением передней части и обновленным салоном. Совокупная отдача этой модификации – 428 л.с. и 594 Нм. Не исключено, что позже полноприводный вариант достанется и Riddara RD6.

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