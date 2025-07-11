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Пикапы Sollers и модели УАЗа получат раздаточные коробки российского производства

11.07.2025 61 0 1

Выпуск комплектующих для локализованных и российских машин стартовал на мощностях завода «Соллерс Производство трансмиссий», который расположен в Нижегородской области.

Российская компания «Соллерс» наладила производство пикапов Sollers ST6 и ST8 по технологии полного цикла на индустриальной площадке Ульяновского автомобильного завода в конце января 2025 года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, эти модели выпускаются в рамках партнёрства с китайским концерном JAC: близнецом ST6 является грузовик JAC T6, а донором для ST8 стал JAC T8 Pro. На заводе компании в Ульяновске также налажено производство моделей российский марки УАЗ – Patriot, Pickup и Profi.

Фото с завода «Соллерс Производство трансмиссий»

Теперь перечисленные автомобили обеих марок (в случае УАЗ Profi речь идёт о полноприводной модификации) будут оснащаться электромеханическими раздаточными коробками местной сборки. Их выпуск был налажен на мощностях дочернего предприятия группы «Соллерс» – ООО «Соллерс Производство трансмиссий». Эта площадка расположена на территории индустриального парка ЗМЗ в Заволжье (Нижегородская область).

На фото: Sollers ST8

Первая партия раздаточных коробок из комплектов от китайского партнёра была выпущена на предприятии в Заволжье сегодня, 11 июля. Как рассказали в пресс-службе компании «Соллерс», в рамках проекта в дальнейшем предусмотрена «локализация операций по литью и механической обработке картера, осуществление сборочных операций и контрольно-испытательных тестов».

На фото: Sollers ST6

Производитель уже обозначил планируемый объём производства по проекту – 20 тыс. единиц в год. Известно, что общая сумма инвестиций, по плану, превысит 350 млн рублей. Генеральный директор «Соллерс Производство трансмиссий» Ильнур Сахабиев считает, что проект по выпуску раздаточных коробок позволит «обеспечить высокую локализацию автомобилей, выпускаемых под брендом Sollers», а также поможет «повысить потребительские свойства автомобилей УАЗ».

На фото: УАЗ Patriot

Напомним, в апреле текущего года стало известно о том, что на мощностях площадки «Соллерс Производство трансмиссий» стартовал выпуск новых версий механических коробок передач. Тогда Kolesa.ru сообщал о том, что новые шестиступенчатые МКП достались пикапам Sollers ST6 и ST8 с бензиновыми двигателями, а также цельнометаллическому фургону Atlant с дизелем объёмом 1,9 литра и модификации УАЗ Профи Полуторка с приводом на заднюю ось и дизельным мотором.

На фото: УАЗ Profi

На днях на заводе компании «Соллерс» в Елабуге (Республика Татарстан) стартовало серийное производство минивэна Sollers SP7. Донором для этой новинки стала китайская модель JAC Refine RF8. Предназначенный для российского рынка минивэн будет доступен клиентам как с семиместным салоном, так и в «бизнес-версии», которая рассчитана на четырёх седоков. Автомобиль предложат с 237-сильным бензиновым двигателем.

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