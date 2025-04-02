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Пикапы Sollers и УАЗ Профи получат новые версии коробок передач местного производства

02.04.2025 53 0 0

Выпуск новых модификаций КПП налажен на мощностях площадки «Соллерс Производство трансмиссий», которая расположена в Заволжье.

О том, что российская компания Sollers наладила выпуск пикапов ST6 и ST8 по технологии полного цикла на индустриальной площадке Ульяновского автомобильного завода, стало известно в конце января 2025 года. Напомним, модели производятся в рамках сотрудничества с китайским концерном JAC: донором для ST6 стал грузовик JAC T6, а близнецом ST8 – JAC T8 Pro.

На фото: пикап Sollers ST6

Ещё раньше российская компания наладила сборку цельнометаллического фургона Sollers Atlant, который стал результатом бэйдж-инжиниринга китайского грузовичка JAC Sunray. Коммерческая модель сходит с конвейера предприятия «Соллерс Алабуга», которое расположено в особой экономической зоне в Татарстане.

На фото: пикап Sollers ST8

Помимо этого, ещё одной «рабочей лошадкой» в РФ является УАЗ Профи – это малотоннажный грузовой автомобиль, который дебютировал на выставке ComTrans в 2017-м, в том же году на мощностях Ульяновского автомобильного завода (тоже принадлежит Соллерсу) было налажено серийное производство коммерческой модели, базирующейся на внедорожнике УАЗ Патриот.

На фото: УАЗ Профи

Теперь стало известно о том, что перечисленные модели российских марок скоро будут оснащаться новыми версиями механических коробок передач, производство которых стартовало на заводе «Соллерс Производство трансмиссий», расположенном в Заволжье.

На фото: Sollers Atlant

Так, новые шестиступенчатые МКПП получат пикапы Sollers ST6 и ST8 с бензиновыми двигателями, а также цельнометаллические фургоны Atlant, оснащаемые дизелем объёмом 1,9 литра. В пресс-службе компании «Соллерс» отметили, что новые коробки передач «дополнят текущий модельный ряд выпускаемых агрегатов, предназначенных для модификаций Sollers Atlant с двигателями объемом 2,7 литра, дизельных версий Sollers Argo и пикапов Sollers ST6 и ST8».

На фото: новые версии механических коробок передач для автомобилей Sollers и УАЗ

Кроме того, производитель добавил, что обновлённые агрегаты достанутся модификации УАЗ Профи Полуторка с приводом на заднюю ось и дизельным двигателем. Отмечается, что такие версии начнут сходить с конвейера ульяновского завода уже в этом месяце.

В компании пояснили, что «модификации трансмиссий являются дальнейшим развитием базовых версий коробок передач», производство которых стартовало в Заволжье в феврале 2024 года. Теперь «продуктовый портфель» расширен до семи модификаций механических коробок передач.

Напомним, в конце осени 2024 года Kolesa.ru рассказывал о новинках Sollers на ближайшие годы: речь идёт об Atlant с автоматической коробкой, минивэне и других разработках.

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