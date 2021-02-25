Пил, но не был пьяным: Jeep вернул ролик с Брюсом Спрингстином на YouTube

71-летний рок-музыкант был оправдан в суде по делу о нетрезвом вождении, хотя он признал, что выпил две рюмки текилы с поклонниками перед тем, как его арестовала полиция.

7 февраля марка Jeep выложила на YouTube патриотический промо-ролик The Middle с Брюсом Спрингстином, в котором говорится о необходимости сплочения американской нации в эти непростые времена. Ролик успел набрать без малого 40 млн просмотров перед удалением 10 февраля — вдруг выяснилось, что Спрингстин проходит обвиняемым по делу о вождении в нетрезвом виде, и руководство Jeep решило на время разбирательства отстраниться от музыканта, которого до этого десять лет уговаривали сняться в рекламе.

14 ноября прошлого года Спрингстин был арестован за опасное вождение и употребление алкоголя в запрещённом месте, а именно на мысе Санди-Хук, что входит в состав Национальной зоны отдыха Gateway в штате Нью-Джерси. Как сообщает газета The Detroit News, в отчёте полицейского, который забрал музыканта в участок, говорится, что офицер видел, как Спрингстин выпил рюмку текилы и сел на мотоцикл.



В суде музыкант признался, что после фотосессии с фанатами выпил с ними две рюмки текилы — это случилось примерно за 20 минут до ареста. Предварительный тест на алгоголь на месте Спрингстин проходить отказался, освидетельствование проводилось уже в участке, где прибор показал 0,2 промилле при разрешённых в США для вождения 0,8 промилле. В отчёте полицейского также сказано, что от музыканта сильно пахло алкоголем, что у него были «стеклянные» глаза, что его пошатывало при ходьбе, а находившаяся при нём бутылка текилы была опустошена до дна.

Судья в итоге признал Спрингстина виновным только в употреблении алкоголя в запрещённом месте и приговорил к штрафу в 500 долларов, а обвинения в нетрезвом вождении с него были сняты из-за недостатка доказательств. Кроме того суд принял во внимание тот факт, что Спрингстин, имеющий водительские права с 1973 года, прежде не привлекался за серьёзные правонарушения: за ним значатся лишь три мелких проступка, в том числе использование мобильного телефона за рулём.

После вердикта суда в Jeep решили перезалить ролик со Спрингстином на YouTube.

Обратите внимание, что комментарии к видеоролику отключены, потому что поле для брани после судебного решения стало только шире. И первый вопрос — к самой марке Jeep: почему ролик удалили до суда, а не после? Как же хвалёная американская презумпция невиновности? В суде Спрингстин признал, что нарушил закон, что в любом случае не очень хорошо для его репутации. Пить с фанатами в запрещённом месте, а затем садиться на мотоцикл — это плохой пример поведения для лидера общественного мнения. Брюс Спрингстин — не просто известный рок-музыкант, он участвовал в избирательной компании нынешнего американского президента Джозефа Байдена и пел на концерте в честь его инаугурации.

