Водил под мухой: Jeep удалил духоподъёмную рекламу с Брюсом Спрингстином

В США разгорелся скандал вокруг рекламного ролика, снятого маркой Jeep для Супербоула. Выяснилось, что главный герой этого ролика — популярный рок-певец Брюс Спрингстин — сейчас проходит обвиняемым по делу о вождении в нетрезвом виде.

Супербоул — это финальная игра Национальной футбольной лиги США, одно из главных спортивных событий года в стране, и автомобильные компании в привязке к Супербоулу дружно снимают рекламные ролики, соревнуясь в креативе и патриотической патетике.

Марка Jeep в этом году сделала невозможное: привлекла к съёмкам своего ролика легендарного Брюса Спрингстина, прежде в подобных рекламных мероприятиях не замеченного. Двухминутное видео с рок-звездой было опубликовано на Ютуб-канале Jeep 7 февраля, в нём Спрингстин приезжает за рулём Jeep CJ (том самом, что пыталась скопировать Mahindra) в маленькую церковь в захолустье штата Канзас и молится там о благополучии американской нации.

Церковь находится в географическом центре США, авторы фильма хотели подчеркнуть таким образом необходимость искать серединную позицию и договариваться друг с другом. Америка сейчас переживает социальный раскол, градус ненависти между республиканцами и демократами зашкаливает, де-факто введена цензура в соцсетях, агрессия стала неотличима от политкорректности, а толерантность к меньшинствам вылилась в левую диктатуру. На этом фоне призыв к единению может показаться несколько запоздалым и наивным, рекламу Jeep со Спрингстином многие подвергли критике — мол, много пафоса ни о чём.



Но подлинный скандал разразился вчера, когда американские СМИ узнали о том, что 14 ноября прошлого года Спрингстин был арестован за опасное вождение и употребление алкоголя в запрещённом месте, а именно на мысе Санди-Хук, что входит в состав Национальной зоны отдыха Gateway в штате Нью-Джерси. Пресс-служба парка подтвердила факт инцидента с 71-летним рок-музыкантом и отметила, что он не стал ничего отрицать и решил сотрудничать со следствием. Суд по его делу состоится через несколько недель.

Газета Asbury Park Press со ссылкой на собственный источник, знакомый с делом, сообщает, что степень опьянения Спрингстина была далека от критической — всего 0,2 промилле вместо разрешённых в США 0,8 промилле. То есть вряд ли суд сурово накажет музыканта, прежде не привлекавшегося за вождение в нетрезвом виде. Спрингстин рос в семье с пьющим отцом, а потому с детства испытывает неприязнь к алкоголю. Сам он может иногда выпить, но совсем не много, и случай во время отдыха на мысе Санди-Хук, вероятно, был одним из таких.



Ответственные люди в Jeep решили не дожидаться суда и от греха подальше вчера удалили ролик со Спрингстином с YouTube, но его при желании легко можно найти на других каналах.

