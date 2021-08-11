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  • План по рынку электромобилей в РФ подкорректировали: скидок покупателям не будет

План по рынку электромобилей в РФ подкорректировали: скидок покупателям не будет

11.08.2021 178 0 0

Российское правительство намерено до 2024 года выделить на развитие отрасли около 50 млрд рублей из госбюджета и ФНБ. Деньги пойдут на выпуск машин, батарей, а также на строительство зарядных станций.

 

Рынка электромобилей в РФ на сегодняшний день, можно сказать, что нет: так, на долю «зелёных» машин от общего количества проданных автомобилей в течение прошлого года, пришлось всего 0,1%. Как мы сообщали ранее, в стране было продано 687 новых «батарейных» автомобилей (на 95% больше, чем годом ранее). По данным «Автостата», за первую половину 2021-го дилерам удалось реализовать 554 электрокара в РФ: этот результат в 17 раз больше, чем в январе-июне «ковидного» 2020-го (тогда клиенты купили всего 33 новых «розеточных» машины).

На фото: Porsche Taycan

В РФ в этом году был разработан план реализации концепции развития электротранспорта, этот документ в последние месяцы активно обсуждался в кабмине. Теперь появился черновик будущего федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», с ним ознакомился «Коммерсант».

Судя по документу, российское правительство намерено до 2024 года выделить на развитие электромобилей в стране около 50 млрд рублей – деньги поступят из госбюджета и ФНБ. Теперь стало известно, что эта сумма рассчитана не только на электротранспорт, но и на автомобили, работающие на водородных топливных элементах.

Предполагается, что выделенные средства будут направлены на производство соответствующих машин и батарей, а также на строительство зарядных станций для электрокаров. А вот на субсидирование продаж, то есть на предоставление скидок тем гражданам, которые захотят купить электромобиль, денег, судя по расчётам властей, уже не хватит.

По последним подсчётам на программы льготного лизинга и кредитования понадобится 14,9 млрд рублей до 2024 года (а до 2030-го – 110,9 млрд рублей). Разработчики документа отметили, что эту сумму можно собрать за счёт повышения утилизационного сбора на автомобили (ранее предполагалось, что речь идёт только об электромобилях, однако в нынешнем проекте подобного уточнения нет). Тем временем, импортируемые электрокары в РФ в дальнейшем могут подорожать, так как сейчас в стране действует нулевая пошлина на ввоз таких машин, но с 1 января её отменят (если не будет принято решение продлить действие льготы).

На фото: Audi e-tron

В документе указано, что с 2029 года к автопроизводителям начнут предъявлять требования, касающиеся доли продаж в РФ электромобилей от общего числа реализованных машин. Не исключено, что тех, кто не сможет уложиться в нормы, заставят платить штраф. Судя по проекту, в течение 2022-2030 годов в РФ должно быть выпущено 728 тыс. отечественных электрокаров.

Отметим, судя по новому документу, финансирование программы сократилось: общий бюджет до 2024 года оценивался в 121,2 млрд рублей (ранее сумма составляла 203,2 млрд рублей). Размер «вливаний», рассчитанный до 2030 года, теперь составляет 591,2 млрд рублей (в предыдущей версии документа – 803,7 млрд рублей).

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