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  • Платная трасса М-12: первый километр асфальта уложен на участке во Владимирской области

Платная трасса М-12: первый километр асфальта уложен на участке во Владимирской области

12.08.2021 125 0 0

Строительство скоростной автодороги находится в активной фазе, в полном объёме объект должен быть открыт для движения в 2024 году.

 

По территории России сегодня проходит несколько крупных федеральных бесплатных трасс, а также несколько автодорог, за проезд по которым нужно платить. Чтобы добраться от Москвы до Казани (или в обратном направлении), автомобилисты сейчас используют федеральную дорогу М-7 «Волга»: она проходит до Уфы, с водителей не требуют деньги за проезд по ней. Пока что у этой магистрали нет альтернативы, при этом сам маршрут остаётся весьма востребованным, так что трасса нередко оказывается перегруженной. Так что власти несколько лет назад приняли решение о строительстве платного дублёра – скоростной автодороги М-12. Пока что официального названия у неё нет, она получит его позже, ближе к открытию.

Согласно изначальному плану, маршрут трассы М-12 должен был пройти в том числе через такие города, как Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), Шали (в Татарстане). Однако позже в план внесли корректировки: в апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин настоял на том, что платную трассу нужно продлить до Екатеринбурга. Причём срок сдачи оставили прежним – 2024 год. Сейчас работы по возведению будущего пути уже идут, причём как в соответствии с изначальным маршрутом, так и на новом отрезке, проходящем от Казани до Екатеринбурга.

По данным пресс-центра госкомпании «Автодор», сейчас на участке платной трассы во Владимирской области уже уложен первый километр пробного асфальта. Этот отрезок относится к третьему этапу возведения трассы и располагается в тридцати километрах от города Мурома. Кроме того, сообщается, что на площадке рядом с будущим мостом через реку Ока (он соединит Владимирскую и Нижегородские области) уже были завершены археологические работы.

Ещё в госкомпании рассказали о том, что на четвёртом этапе на данный момент уже построено 55 километров технологических дорог, которые служат для подвоза строительных материалов. Сейчас продолжаются работы по подготовке к пробной укладке асфальта на отрезке платной трассы в Арзамасском районе. А на нулевом этапе строительства на данный момент продолжается подготовка земляного полотна под пробную укладку асфальтобетона в Павлово-Посадском районе (Московская область).

По всей протяжённости вдоль будущей трассы по-прежнему продолжается активная организация строительных городков, пополняются парки спецтехники, идёт монтаж и запуск асфальтобетонных и бетонных заводов, а также создание площадок под строительные материалы.

Ранее мы сообщали о том, что новую платную автодорогу в дальнейшем, скорее всего, продлят в обе стороны. Один из вариантов направления – на восток, предполагается, что трасса пройдёт до Омска и Новосибирска. Второй предполагает возможность развития так называемой юго-восточной хорды: дорога должна пройти до Краснодара через Тольятти, Самару, Саратов и Волгоград. В «Автодоре» пока определяются с тем, с какого именно проекта следует начать (старт намечен на 2023 год).

Строительство новой платной трассы – это важный проект в том числе и потому, что он войдёт в состав транспортного коридора «Европа – Западный Китай»: его протяжённость составит 8,5 тыс. км, он пройдёт от Гамбурга до Шанхая. Российский участок маршрута займёт около 2,3 тыс. км., а помимо трассы М-12 в его состав войдут ещё нескольких пусковых участков ЦКАД и М-11 «Нева».

Россия авто и общество дороги

 

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