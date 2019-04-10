Платную трассу от Москвы до Санкт-Петербурга откроют до конца сентября

Платную трассу от Москвы до Санкт-Петербурга откроют до конца сентября

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Напомним, изначально её предполагали сдать в эксплуатацию в полном объёме до чемпионата мира по футболу, который прошёл летом 2018 года.
 

Скоростную трассу М-11 «Москва – Санкт-Петербург» должны открыть до 29 сентября 2019 года. Такой срок назвали концессионеру, которым является представитель группы ВТБ. Напомним, это инвестор, который вкладывается в строительство или реконструкцию объекта, находящегося в государственной собственности. По завершению работ концессионер получает доход от использования автомобилистами платных трасс.

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О новом сроке, до которого должна быть сдана в эксплуатацию платная трасса от Москвы до Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова. Он отметил, что восьмой участок скоростной автодороги на сегодняшний день самый сложный. Также работы ведутся на седьмом участке.

Общая протяжённость седьмого и восьмого участков составляет 137,6 км. Они располагаются в Новгородской и Ленинградской областях. В целом путь между двумя столицами растянется на 669 км: дорога пройдёт от МКАД до КАД. В зависимости от участка количество полос будет меняться – от 4 до 10.

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Стоимость платной трассы оценили в общей сложности в 152,8 млрд рублей. Известно, что максимально допустимая скорость на ней составит 130 км/ч, а цена за проезд будет равна примерно 2 тыс. рублей. Этот ценник не так давно назвал нынешний глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко (под её доверительным управлением находится трасса М-11).

Путь от Москвы до Санкт-Петербурга или в обратном направлении по платной трассе займёт около пяти с половиной часов. Отметим, новая дорога по большей части будет идти параллельно существующей федеральной трассе М-10 «Россия», они пересекаются на нескольких участках. Также М-10 является бесплатным дублёром М-11. Напомним, согласно нынешним нормам, в России нельзя брать плату за проезд по дороге, если у неё нет бесплатного дублёра.

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Совсем недавно Kolesa.ru сообщал о том, что платные дороги подорожают. Новые расценки начнут действовать с начала следующей недели. Тарифы поднимутся из-за ежегодной индексации, а также из-за теплого сезона (в ожидании «наплыва» дачников). Пока что новые цены не называются, однако в госкомпании рассказали, что водителю «легковушки» за проезд по участку дороги М-11 с 208-го по 543 км (от Твери до Великого Новгорода) с учётом индексации и сезонного изменения придётся заплатить 770 рублей (наличными или банковской картой). Нынешняя стоимость – 660 рублей. Для владельцев транспондеров и с учётом каскадных скидок проезд обойдётся в 462 рубля.

Ранее стало известно о том, что в России станет больше платных дорог. Так, Автодор планирует к 2024 году увеличить сеть подведомственных трасс более, чем в 1,5 раза. Это произойдёт за счёт новых платных участков федеральных дорог М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Москва – Санкт-Петербург», А-113 ЦКАД, А-107 (Московское малое кольцо), А-105 (Москва – Аэропорт Домодедово), а также за счёт автодороги, которая пройдёт по маршруту Москва – Нижний Новгород – Казань.

Авто и общество В России Москва Санкт-Петербург М-11 платные дороги российские дороги федеральные трассы
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