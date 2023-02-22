Платные трассы в РФ: максимальный тариф за проезд вырастет более чем в 2,5 раза

Повышать цены за проезд по скоростным автодорогам «Автодору» позволило постановление российского правительства. На некоторых участках тариф может вырасти с 3 до 8 рублей за каждый километр пути.

Очередное постановление правительства РФ опубликовано на сайте pravo.gov.ru: в этом документе указаны новые предельные тарифы для проезда водителей по платным автодорогам и по платным участкам трасс в стране. Как сообщает «Коммерсант», в первую очередь изменения затронут те магистрали, которые были построены «с государственным участием».

По словам чиновников, принявших решение о повышении предельного тарифа, актуальный прейскурант не способен компенсировать затраты государства, так как за прошедшие годы процесс строительства дорог ощутимо подорожал. Стоит отметить, что документ разрабатывался Министерством транспорта с октября 2021 года. Постановление правительства РФ вступит в силу через десять дней после опубликования.



Предельный тариф решено повысить с 3 до 5 рублей за каждый километр пути (для владельцев легковых автомобилей) на тех трассах, где плату за проезд ввели после реконструкции: к ним относятся трассы М-1, М-3 и М-4. В случае если дорога строится «с нуля», то максимальную планку для той же категории водителей разрешено поднять с 3 сразу до 8 рублей за километр (то есть в 2,7 раза): к таким автодорогам относятся М-12 и ЦКАД.

При движении по платному мосту или путепроводу предельный тариф теперь можно повысить с 21 до 29 рублей за один километр. На трассах, которые были построены с привлечением частных инвестиций в рамках концессионных соглашений, «прайс» также повышается: лимит будет установлен не на 12, а на 16,5 руб. за километр, но в этом случае изменение коснётся только будущих проектов.



Не затронет постановление правительства действующий платный участок трассы М-11, который проходит с 15 по 58 км, а также северный обход Одинцово. Кроме того, новые тарифы не отразятся на цене за проезд по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге, по платным участкам в Псковской области, по мосту через реки Кама и Буй в Удмуртии, а также по иным дорогам регионального значения.

Отметим, госкомпания «Автодор» увеличила тарифы проезда по своим трассам на прошлой неделе: та прибавка была сделана «в рамках ежегодной индексации», новые цены действуют с сегодняшнего дня. Так, за проезд на легковом автомобиле по всей протяжённости платной трассы М-4 (от Москвы до Краснодара) подорожал на 400-500 рублей (до 2800-3500 рублей, в зависимости от дня недели). Стоимость поездки по подмосковному участку автодороги М-1 выросла со 100-120 до 140 рублей (теперь цена едина для всех дней недели). На 10 рублей дороже обойдётся проезд по отрезку М-12, который проходит от ЦКАД до Орехово-Зуево (теперь 99 рублей).



Пока что неизвестно, когда именно владельцы платных трасс в РФ перепишут «прайс-листы» в соответствии с постановлением правительства. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Автодора, «автоматического подорожания» стоимости проезда по платным трассам не будет. По словам главы госкомпании Вячеслава Петушенко, повышение платы «будет происходить поэтапно», а тарифное регулирование в дальнейшем сделают гибким.