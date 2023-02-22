Дороги ×
  • Платные трассы в РФ: максимальный тариф за проезд вырастет более чем в 2,5 раза

Платные трассы в РФ: максимальный тариф за проезд вырастет более чем в 2,5 раза

22.02.2023 37 0 0

Повышать цены за проезд по скоростным автодорогам «Автодору» позволило постановление российского правительства. На некоторых участках тариф может вырасти с 3 до 8 рублей за каждый километр пути.

Очередное постановление правительства РФ опубликовано на сайте pravo.gov.ru: в этом документе указаны новые предельные тарифы для проезда водителей по платным автодорогам и по платным участкам трасс в стране. Как сообщает «Коммерсант», в первую очередь изменения затронут те магистрали, которые были построены «с государственным участием».

По словам чиновников, принявших решение о повышении предельного тарифа, актуальный прейскурант не способен компенсировать затраты государства, так как за прошедшие годы процесс строительства дорог ощутимо подорожал. Стоит отметить, что документ разрабатывался Министерством транспорта с октября 2021 года. Постановление правительства РФ вступит в силу через десять дней после опубликования.

Предельный тариф решено повысить с 3 до 5 рублей за каждый километр пути (для владельцев легковых автомобилей) на тех трассах, где плату за проезд ввели после реконструкции: к ним относятся трассы М-1, М-3 и М-4. В случае если дорога строится «с нуля», то максимальную планку для той же категории водителей разрешено поднять с 3 сразу до 8 рублей за километр (то есть в 2,7 раза): к таким автодорогам относятся М-12 и ЦКАД.

При движении по платному мосту или путепроводу предельный тариф теперь можно повысить с 21 до 29 рублей за один километр. На трассах, которые были построены с привлечением частных инвестиций в рамках концессионных соглашений, «прайс» также повышается: лимит будет установлен не на 12, а на 16,5 руб. за километр, но в этом случае изменение коснётся только будущих проектов.

Не затронет постановление правительства действующий платный участок трассы М-11, который проходит с 15 по 58 км, а также северный обход Одинцово. Кроме того, новые тарифы не отразятся на цене за проезд по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге, по платным участкам в Псковской области, по мосту через реки Кама и Буй в Удмуртии, а также по иным дорогам регионального значения.

Отметим, госкомпания «Автодор» увеличила тарифы проезда по своим трассам на прошлой неделе: та прибавка была сделана «в рамках ежегодной индексации», новые цены действуют с сегодняшнего дня. Так, за проезд на легковом автомобиле по всей протяжённости платной трассы М-4 (от Москвы до Краснодара) подорожал на 400-500 рублей (до 2800-3500 рублей, в зависимости от дня недели). Стоимость поездки по подмосковному участку автодороги М-1 выросла со 100-120 до 140 рублей (теперь цена едина для всех дней недели). На 10 рублей дороже обойдётся проезд по отрезку М-12, который проходит от ЦКАД до Орехово-Зуево (теперь 99 рублей).

Пока что неизвестно, когда именно владельцы платных трасс в РФ перепишут «прайс-листы» в соответствии с постановлением правительства. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Автодора, «автоматического подорожания» стоимости проезда по платным трассам не будет. По словам главы госкомпании Вячеслава Петушенко, повышение платы «будет происходить поэтапно», а тарифное регулирование в дальнейшем сделают гибким.

Россия авто и общество дороги

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом BMW X5 II E70 с пробегом: сюрпризы битых экземпляров и сложная электрика Для большинства водителей Х5 в кузове Е70 – все еще современный и престижный автомобиль. И это при том, что первые машины выпущены более 15 лет назад! Стала ли эта премиальная модель дешевле... 27 0 0 22.02.2023
Статьи / Путешествия Москвич-полярник. Как ребята на старом советском автомобиле доехали по зимникам до Заполярья Как только мне исполнилось 18 лет, я спёр у папы Москвич и рванул на нём за 4000 километров в своё первое автопутешествие. 107 0 0 22.02.2023
Статьи / Премьера Овальный руль и выдвижной спойлер как у Panamera: первое знакомство с Changan UNI-V В течение последнего года мы стали свидетелями тектонических изменений структуры автомобильного рынка в России: китайские марки Haval, Geely и Chery уверенно переместились из нижней части «т... 2290 1 6 21.02.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 11920 21 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 10381 3 2 11.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 9888 4 3 08.11.2022
Change privacy settings