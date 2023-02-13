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  • Москва – Нижний Новгород – Казань: на платную трассу М-12 выделят ещё 30 миллиардов рублей

Москва – Нижний Новгород – Казань: на платную трассу М-12 выделят ещё 30 миллиардов рублей

13.02.2023 43 0 0

В следующем году госкомпания «Автодор» начнёт активное строительство продолжения скоростной автодороги до Екатеринбурга и Тюмени.

В РФ одной из наиболее загруженных бесплатных федеральных трасс остаётся М-7 «Волга», которая проходит от Москвы через Казань до Уфы. Сейчас продолжается строительство платного дублёра для этой дороги – скоростной магистрали М-12, ранее сообщалось, что её официальное название – «Восток». Как сообщалось ранее, её маршрут пройдёт от российской столицы через Нижний Новгород до Казани, позже трасса будет продлена.

Стоит напомнить, что водители должны платить за проезд по платным дорогам в РФ, так как часть средств на их возведение выделяют инвесторы. Деньги, вырученные в виде оплаты проезда, идут на содержание трасс и на возвращение вложений компаний-участников. Отметим, ранее Счётная палата уже упрекала госкомпанию «Автодор» в том, что доля привлекаемых средств инвесторов для строительства платных трасс иногда оказывается слишком мала. Так, летом 2022-го стало известно о том, что на строительство М-12 были выделены сотни миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния РФ.

Возведение платной трассы ведётся с 2020-го. В прошлом году сообщалось, что общая стоимость строительства М-12 по сравнению с оценочной сметой 2017 года выросла на 30% и превысила 800 млрд рублей: по словам председателя правления госкомпании Вячеслава Петушенко, это произошло из-за «уточнений в проекте и материалов». Как сообщает «Коммерсант», к январю 2023 года цена М-12 выросла уже до 901 млрд рублей.

Теперь стало известно о том, что правительство направит на строительство трассы Москва – Нижний Новгород – Казань ещё 30 млрд рублей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. Он также напомнил, что новую платную скоростную дорогу откроют для движения до конца текущего года. В Автодоре об этом заявляли ещё в декабре прошлого года: тогда же стало известно о том, что две трети М-12 уже находятся в асфальте.

На сегодняшний день движение уже запущено по 106 километрам трассы М-12. Так, в сентябре в Московской области был открыт участок протяжённостью 22 км, относящийся к первому пусковому комплексу нулевого этапа строительства. В октябре госкомпания пустила движение ещё по 26 км на первом пусковом комплексе второго этапа – этот отрезок расположен во Владимирской области. А в декабре был открыт участок протяжённостью около 58 км, проходящий от пересечения с трассой М-7 (114-й километр) до южного обхода города Владимира.

В целом маршрут основного отрезка трассы М-12 пройдет по территориям Московской, Владимирской, Нижегородской областей, республик Чувашия и Татарстан. Протяжённость платной автодороги от столицы РФ до Казани составит 811 км. Как ранее подсчитали в «Автодоре», время в пути между указанными городами сократится с 12 часов до 6,5 часа.

Осенью прошлого года стала известна примерная стоимость проезда по новой трассе М-12: по предварительным данным, на поездку от Москвы до Казани владельцам легковых автомобилей придётся потратить около 3 тыс. рублей.

Россия авто и общество дороги

 

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