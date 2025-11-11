По цене самолёта: один из пяти суперкаров Gordon Murray S1 LM продадут на аукционе

За 20 млн долларов США можно купить новый бизнес-джет на 5-10 пассажиров или вложить их очень редкий суперкар Gordon Murray S1 LM, но нужно понимать, что во время торгов цена может улететь и за 30 млн долларов. В любом случае ясно, что Gordon Murray S1 LM стоит целое состояние, и с годами его цена будет только расти, если, конечно, машину беречь и сдувать с неё пылинки.
Во время премьеры Gordon Murray S1 LM минувшим летом сообщалось, что все пять запланированных к производству экземпляров забронированы одним таинственным покупателем, то есть выставлять их на продажу не предполагалось. Теперь выяснилось, что один, первый по счёту S1 LM всё-таки сможет купить любой желающий в рамках открытых торгов 21 ноября. Аукционный дом RM Sotheby's опубликовал новые фотографии первого экземпляра и раскрыл некоторые ранее неизвестные технические характеристики.
Gordon Murray S1 LM является производной от дебютировавшего в 2020 году трёхместного суперкара Gordon Murray T.50, в основе которого лежит монокок из углепластика и алюминия, но дизайн кузова в привязке к проекту S1 LM передана так, чтобы максимально точно передать дух McLaren F1. Интерьер у S1 LM и вовсе практически полностью новый: он стилизован под гоночный с элементами ретро, при этом на месте остались все три кресла, то есть можно катать пассажиров.
Атмосферный бензиновый двигатель V12 Cosworth GMA для Gordon Murray S1 LM был модернизирован: рабочий объём увеличен с 4,0 до 4,3 л, изготовлена новая инконелевая система выпуска, снижена масса многих компонентов, мощность выросла с 663 до 730 л.с. при 11 500 об/мин, максимальный крутящий момент увеличился с 467 до 470 Нм при 9000 об/мин, предельная частота вращения коленвала — 12 100 об/мин. С передним носком коленвала связан 48-вольтовый стартер-генератор мощностью 20 кВт (27 л.с.). Коробка передач — 6-ступенчатая «механика», ведущие колёса — задние, между ними установлен самоблокирующийся дифференциал. Динамические характеристики по-прежнему остаются тайной.
Подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» у Gordon Murray S1 LM имеет уникальные настройки, дорожный просвет по сравнению с моделью T.50 немного уменьшен. Тормоза — карбон-керамические диаметром 370 мм спереди (6-поршневые суппорты) и 340 мм сзади (4-поршневые суппорты). Шины — Michelin Pilot Sport Cup 2 размерностью 265/35 ZR 19 спереди и 335/30 ZR 20 сзади.
Добавим, что хорошо сохранившиеся образцы McLaren F1, всплывающие иногда на аукционах, также стоят в районе 20 млн долларов, но, как мы сказали выше, Gordon Murray S1 LM может сильно пробить эту планку, потому что пока это единственный доступный для покупки экземпляр.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться