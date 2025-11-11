По цене самолёта: один из пяти суперкаров Gordon Murray S1 LM продадут на аукционе

Суперкар Gordon Murray S1 LM был представлен в августе этого года, он является своеобразной реинкарнацией легендарного McLaren F1, обе модели спроектировал британский автомобильный конструктор Гордон Мюррей. Тираж Gordon Murray S1 LM — всего 5 экземпляров, один из них продадут 21 ноября на специальном аукционе RM Sotheby's в Лас-Вегасе. Оценочная стоимость — более 20 млн долларов!

За 20 млн долларов США можно купить новый бизнес-джет на 5-10 пассажиров или вложить их очень редкий суперкар Gordon Murray S1 LM, но нужно понимать, что во время торгов цена может улететь и за 30 млн долларов. В любом случае ясно, что Gordon Murray S1 LM стоит целое состояние, и с годами его цена будет только расти, если, конечно, машину беречь и сдувать с неё пылинки.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Во время премьеры Gordon Murray S1 LM минувшим летом сообщалось, что все пять запланированных к производству экземпляров забронированы одним таинственным покупателем, то есть выставлять их на продажу не предполагалось. Теперь выяснилось, что один, первый по счёту S1 LM всё-таки сможет купить любой желающий в рамках открытых торгов 21 ноября. Аукционный дом RM Sotheby's опубликовал новые фотографии первого экземпляра и раскрыл некоторые ранее неизвестные технические характеристики.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Gordon Murray S1 LM является производной от дебютировавшего в 2020 году трёхместного суперкара Gordon Murray T.50, в основе которого лежит монокок из углепластика и алюминия, но дизайн кузова в привязке к проекту S1 LM передана так, чтобы максимально точно передать дух McLaren F1. Интерьер у S1 LM и вовсе практически полностью новый: он стилизован под гоночный с элементами ретро, при этом на месте остались все три кресла, то есть можно катать пассажиров.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Атмосферный бензиновый двигатель V12 Cosworth GMA для Gordon Murray S1 LM был модернизирован: рабочий объём увеличен с 4,0 до 4,3 л, изготовлена новая инконелевая система выпуска, снижена масса многих компонентов, мощность выросла с 663 до 730 л.с. при 11 500 об/мин, максимальный крутящий момент увеличился с 467 до 470 Нм при 9000 об/мин, предельная частота вращения коленвала — 12 100 об/мин. С передним носком коленвала связан 48-вольтовый стартер-генератор мощностью 20 кВт (27 л.с.). Коробка передач — 6-ступенчатая «механика», ведущие колёса — задние, между ними установлен самоблокирующийся дифференциал. Динамические характеристики по-прежнему остаются тайной.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» у Gordon Murray S1 LM имеет уникальные настройки, дорожный просвет по сравнению с моделью T.50 немного уменьшен. Тормоза — карбон-керамические диаметром 370 мм спереди (6-поршневые суппорты) и 340 мм сзади (4-поршневые суппорты). Шины — Michelin Pilot Sport Cup 2 размерностью 265/35 ZR 19 спереди и 335/30 ZR 20 сзади.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Добавим, что хорошо сохранившиеся образцы McLaren F1, всплывающие иногда на аукционах, также стоят в районе 20 млн долларов, но, как мы сказали выше, Gordon Murray S1 LM может сильно пробить эту планку, потому что пока это единственный доступный для покупки экземпляр.