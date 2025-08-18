McLaren F1 реинкарнирован в двух суперкарах от Gordon Murray — S1 LM и Le Mans GTR

Компания Gordon Murray, основанная в 2017 году легендарным британским автомобильным конструктором Гордоном Мюрреем, представила в рамках завершившейся вчера автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) два лимитированных среднемоторных суперкара — S1 LM и Le Mans GTR. Оба являются производной от модели Gordon Murray T.50 и оба посвящены 30-летию победы McLaren F1 GTR в гонке 24 часа Ле-Мана 1995 года.

Гордон Мюррей, как известно, был главным конструктором McLaren F1 — одного из самых крутых суперкаров 1990-х. McLaren F1 был чертовски быстрым как на дорогах общего пользования, так и на гоночных трассах: в 1995 году McLaren F1 GTR класса LMGT1 под номером 59 одержал победу в знаменитом суточном марафоне в Ле-Мане, ещё три McLaren F1 GTR закончили гонку 1995 года на третьем, четвёртом и пятом местах. Юбилей триумфа McLaren F1 в Ле-Мане 1995 года ранее в этом году отметили сама компания McLaren и компания Lanzante, имевшая отношение в разработке гоночной версии McLaren F1, а теперь пришёл черёд Gordon Murray.

У компании Гордона Мюррея недавно появилось подразделение эксклюзивных автомобилей — Gordon Murray Special Vehicles, именно оно разработало модели S1 LM и Le Mans GTR, и это только начало — в будущем обещаны новые мелкосерийные модели, штучные супекрары и некие ретроспективные проекты. Подобного рода индпошив сегодня предлагают многие производители автомобилей лакшери-сегмента, эксклюзивные модели составляют значительную часть их дохода, потому что отдельные клиенты готовы выкладывать за них буквально баснословные деньги.

Суперкар Gordon Murray S1 LM появился как раз по запросу одного очень состоятельного клиента британской компании: он захотел себе современный суперкар, который максимально точно передавал бы дух McLaren F1, причём он заказал себе сразу пять таких машин в разных цветах и с разным декором, в продажу они не поступят, о цене можно только гадать.

Многими элементами своего дизайна Gordon Murray S1 LM буквально цитирует McLaren F1 — при беглом взгляде его можно даже принять за рестомод, но нет — это современный автомобиль, сделанный на базе дебютировавшего в 2020 году трёхместного суперкара Gordon Murray T.50, который преподносился как идейный наследник McLaren F1. Из кормы исходного Gordon Murray T.50 удалён создающий граунд-эффект вентилятор, чтобы добиться максимального сходства с McLaren F1, боковины получили характерные наклонные линии, практически все наружные панели переделаны. Пятиспицевые кованые колёса похожи на те, что были у победного McLaren F1 GTR в 1995 году.

Салон Gordon Murray S1 LM сильно отличается от такового у T.50, он стилизован под гоночный с элементами ретро, при этом на месте остались все три кресла, то есть можно катать пассажиров.

Атмосферный бензиновый двигатель V12 Cosworth GMA для Gordon Murray S1 LM модернизирован: рабочий объём увеличен с 4,0 до 4,3 л, изготовлена новая инконелевая система выпуска, снижена масса многих компонентов, мощность выросла до более чем 700 л.с., предельная частота вращения коленвала — 12 100 об/мин. Вся мощность передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую МКП и самоблокирующийся дифференциал. Геометрия подвесок изменена, амортизаторы получили новые настройки, дорожный просвет уменьшен. Динамические характеристики не опубликованы. Производство и поставки Gordon Murray S1 LM единственному клиенту начнутся в следующем году.

Gordon Murray Le Mans GTR

Теперь переключимся на Gordon Murray Le Mans GTR. Этот суперкар куда меньше похож на McLaren F1, так как представляет собой собирательный образ гоночных суперкаров 1970-х, 1980-х и 1990-х, многие из которых имели удлинённый задний свес — он помогал добиться оптимальный аэродинамических характеристик кузова. При взгляде на кабину Gordon Murray Le Mans GTR легко узнать исходный суперкар T.50, но удлинённая корма и прочее перекроенное оперение делают новый суперкар достаточно самобытной моделью.

Силовой агрегат у Gordon Murray Le Mans GTR такой же, как у модели T.50, то есть 4,0-литровый V12 (663 л.с.) в паре с 6-ступенчатой «механикой», а вот шасси и аэродинамика сильно переделаны. Вентилятора в корме больше нет, но более развитые, чем у T.50, элементы аэродинамического оперения создают достаточную прижимную силу на высоких скоростях. Жёсткость подвесок увеличена с прицелом на езду по гоночным трассам.

Салон модели Le Mans GTR перенял у T.50 посадочную формулу 1+2 и компоновку основных органов управления, но кресла, дверные карты, передняя панель, воздуховоды и все облицовочные панели полностью новые.

Gordon Murray Le Mans GTR будет выпущен тиражом 24 экземпляра (в честь 24 часов Ле-Мана), производство и поставки также начнутся в 2026 году. Эту модель в теории мог купить любой желающий, но все запланированные к выпуску машины были зарезервированы ещё до презентации. Цена не объявлена.