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  • Lanzante 95-59: лёгкий трёхместный суперкар по мотивам гоночного McLaren F1 GTR

Lanzante 95-59: лёгкий трёхместный суперкар по мотивам гоночного McLaren F1 GTR

11.07.2025 16 0 0

Одной из самых интересных новинок Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания) в этом году стал среднемоторный суперкар 95-59 от компании Lanzante, посвящённый 30-летию победы McLaren F1 GTR в гонке 24 часа Ле-Мана 1995 года. В основе Lanzante 95-59 лежит переделанный под посадочную формулу 1+2 углепластиковый монокок от современных дорожных суперкаров McLaren, а расположенный за салоном 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 выдаёт 862 л.с.

На счету автомобилей McLaren пока всего одна победа в легендарном суточном марафоне в Ле-Мане, она случилась в 1995 году — гоночный McLaren F1 GTR класса LMGT1 под номером 59 команды Kokusai Kaihatsu Racing привели к триумфу француз Янник Дальмас, японец Масанори Секия и финн Юрки Ярвилехто. Ещё три McLaren F1 GTR закончили гонку 1995 года на третьем, четвёртом и пятом местах. Под именем Kokusai Kaihatsu Racing скрывалась компания Lanzante, новое имя было присвоено команде в угоду спонсорам.

McLaren F1 GTR, выигравший Ле-Ман 1995 года
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McLaren F1 GTR, выигравший Ле-Ман 1995 года
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Компания Lanzante была основана полвека назад Полом Ланзанте, сейчас ей руководит его сын — Дин Ланзанте. Lanzante занимается разработкой и производством гоночных автомобилей, а также мелкосерийных дорожных суперкаров. Нашим читателям эта компания знакома в частности по технически изощрённому рестомоду базе Porsche 911 Turbo поколения 930, оснащённому мотором от болида Формулы-1. Новый проект Lanzante 95-59 тоже впечатляет технической начинкой и масштабом инженерных работ. Название Lanzante 95-59 прямо указывает на связь нового суперкара с победным McLaren F1 GTR тридцатилетней давности.

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К разработке дизайна Lanzante 95-59 был привлечён бывший дизайнер McLaren Пол Хоуз, поэтому не стоит удивляться, что Lanzante 95-59 похож на McLaren, хотя таковым всё же не является. В основе Lanzante 95-59 лежит современный углепластиковый монокок McLaren, но он радикально перекроен под установку центрального водительского кресла и двух боковых пассажирских кресел, как у дорожного McLaren F1. Все наружные панели спроектированы с чистого листа и тоже выполнены из углепластика, в корму интегрировано активное антикрыло. Габаритная длина суперкара — 4574 мм, ширина — 1974 мм, высота — 1186 мм, колёсная база — 2670 мм.

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Салон Lanzante 95-59 пока не раскрыт, но известно, что он достаточно комфортный и отделанный дорогими материалами, а для сумок предусмотрено достаточно вместительное багажное отделение в передней части кузова. За салоном находится 4,0-литровый бензиновый битурбомотор McLaren V8, форсированный до 862 л.с. и 880 Нм, вся мощность передаётся на задние колёса через 7-ступенчатый «робот» SSG с двумя сцеплениями. Разгон до 100 км/ч будет занимать около 2,5 с, другие динамические характеристики пока не раскрыты.

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Lanzante 95-59 должен весить 1270 кг. Опциональный пакет LM30 Pack позволит снизить массу до 1250 кг, в этот пакет входят сверхлёгкие кованые колёса (19-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади), инконелевая система выхлопа, титановые элементы крепления кузова и позолоченный термоэкран двигателя (такой, к слову, был и у McLaren F1). Объём топливного бака — 75 л. Пока это все технические подробности.

Заявленный тираж Lanzante 95-59 — 59 экземпляров, цена — 1 020 000 фунтов стерлингов без учёта налогов. Не исключено, что если спрос на новинку будет хорошим, то её тираж увеличат до 95 экземпляров.

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Добавим, что компания McLaren в прошлом месяце представила свою машину, посвящённую победному McLaren F1 GTR 1995 года — это двухместный McLaren 750S Le Mans с доработанным аэродинамическим оперением и рядом косметических особенностей, он будет выпущен тиражом 50 экземпляров.

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