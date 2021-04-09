ПМАС-2021 продлится ещё несколько дней – до понедельника. Стоит ли съездить в Экспофорум и что там можно увидеть? Скорее, стоит. И увидеть там можно хотя бы живые лица, от которых мы так отвыкли за последнее время. А так как всё новое – это хорошо забытое старое, то зрелище тем более покажется интересным.

Сам по себе Петербургский автосалон всегда вызывал вопросы. Как-то не дотягивает до Женевы, Парижа, Шанхая или даже Москвы. А в наши дни это особенно заметно: новинок не так много, оптимизма, похоже, тоже не всем хватает, а лишних денег просто ни у кого нет. Но жизнь в условиях пандемии немного изменила характер людей, и теперь мы рады любой активности, выходящей за рамки экрана компьютера или планшета. И очень хочется что-то увидеть своими глазами, а наиболее отчаянные даже готовы многое трогать своими руками. Так что сам факт проведения ПМАС в режиме оффлайн – это уже радость и неплохая возможность хотя бы как-то вернуться в нормальную жизнь.

Что можно увидеть нового в эти дни в Экспофоруме? Главным образом, сюда следует приходить любителям олдаймеров. Выставка явно устроена в первую очередь для них. Процентов 80 всей площади заставлена олд- и янгтаймерами абсолютно разных направлений – от довоенных автобусов в лице ЗИС-8 и ГАЗ-0330 до DeLorean DMC-12. Причём последний выставлен сразу в двух вариантах. Один из них полностью стоковый, а над вторым уже поработал док Эмметт Браун. И оба они выглядят прекрасно, ибо, по словам того же Брауна, «если ты делаешь машину времени из автомобиля, то почему бы ей не выглядеть стильной».

Довоенные советские автомобили на выставку выкатила местная компания Retrotruck. ГАЗ-А, ГАЗ-4, ГАЗ-6, «эмка», ЗИС – всё это есть на её стенде. А если вы больше уважаете западные компании, то там же можно полюбоваться на Паккарды 1930-х.

Ещё одна известная местная компания Retrobus показала, как выглядит ЗИЛ-158В до реставрации и ЛиАЗ-5932 «Магнолия» – передвижная телевизионная станция на базе ЛиАЗ-677.

Любителей американской техники явно привлекут Chevrolet Bel Air или Dodge Charger. Вообще, перечислять всю ретро технику ПМАС-2021 можно бесконечно долго: её очень много и она разная. Тут можно увидеть почти всё: от копии автомобиля Яковлева и Фрезе до ещё встречающихся советских «янгов» в лице Жигулей, Москвичей и Волг.

А что тут есть их новинок? Если ещё не видели вживую Ниву Travel, тут можно пощупать её своими руками. Есть и немного других новинок, но в целом наблюдается явная тяга к электричеству. Nissan Leaf, Tesla Model X и Model S, китайский электрический минивэн Solis EC30… В общем, есть, что включить в розетку.

Конечно, хотелось бы больше новинок, но что есть, то есть. Главное, сюда можно приехать и одному, и с семьёй, потому что весь этот автосалон с обилием ретротехники стал какой-то ламповой семейной выставкой. Обилием новых технологий, скорее всего, не шокирует, но даст возможность интересно провести время.