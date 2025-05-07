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  • Под крылом самолёта: рождённый авиакомпанией лифтбек Juneyao Air выходит на рынок

Под крылом самолёта: рождённый авиакомпанией лифтбек Juneyao Air выходит на рынок

07.05.2025 22 0 0

В Китае стартовали продажи электрического лифтбека Air от Juneyao Automobile — дочерней компании Juneyao Group, основным бизнесом которой являются авиаперевозки.

Одна из ведущих китайских авиакомпаний Juneyao Air задумалась о диверсификации бизнеса в разгар пандемии COVID-19, когда самолёты не летали и прибыли не приносили. В 2022 году материнская Juneyao Group приобрела терпящую бедствие молодую электромобильную компанию Yudo Auto и использовала её как стартовую площадку для разработанной с нуля модели премиального уровня — лифтбека Juneyao Air, он же JY Air, буквы J и Y отражены в логотипе компании.

Внешность Juneyao Air была рассекречена ещё в январе 2024 года, а первым рынком для этого электромобиля стал не Китай, а Таиланд, где праворульный Juneyao Air появился в продаже в декабре. Сегодня начались продажи леворульной версии для китайского рынка, здесь основным конкурентом Juneyao Air, скорее всего, станет близкий по классу лифтбек Xpeng Mona M03, минимальная цена которого составляет 119 800 юаней (1,34 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Juneyao Air стоит дороже — от 147 800 юаней (1,66 млн рублей), но Juneyao Automobile упирает на премиальность и стилистическое родство Juneyao Air с самолётами одноимённой авиакомпании — мол, кузов имеет почти однообъёмный профиль и тщательно проработан с точки зрения аэродинамики, а в салоне гарантирован комфорт бизнес-класса. Габаритная длина Juneyao Air — 4550 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1515 мм, колёсная база — 2800 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая, многорычажная.

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Единственный электромотор в Juneyao Air установлен на задней оси и вращает задние колёса. На базовой версии лифтбека электромотор выдаёт 147 кВт (200 л.с.) и 250 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи — 51,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 435 км по циклу CLTC, максимальная мощность зарядки — скромные 90 кВт.

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Более дорогая версия Juneyao Air за 159 800 юаней (1,79 млн рублей) оснащена чуть более мощным электромотором на 150 кВт (204 л.с.) и 250 Нм в сочетании с более ёмкой батареей на 64,1 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 530 км пробега по циклу CLTC, максимальная мощность зарядки — 90 кВт. Динамические характеристики такие же, как у базовой версии.

Если внешность Juneyao Air ещё можно назвать оригинальной, то салон — совершенно типовой для современного китайского электромобиля: «лысая» передняя панель без кнопок, два экрана (8,8-дюймовый приборный и 15,6-дюймовый мультимедийный), полка с беспроводной зарядкой для смартфона на центральном тоннеле и уютные материалы отделки. В стандартное оснащение входят климат-контроль с фильтром тонкой очистки воздуха, панорамная стеклянная крыша, аудиосистема с восемью динамиками и различные электронные ассистенты водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль. Объём багажника — 420 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1338 л.

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Едва ли Juneyao Air ждёт оглушительный успех в Китае, так как уровень технологий не соответствует цене, но Juneyao Group будет использовать эту модель в собственных корпоративных парках и хочет вывести её на другие внешние рынки, где конкуренция не такая бешеная, как в Китае.

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