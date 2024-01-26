Juneyao Air: дебютный электромобиль от китайской авиакомпании показался на первых фото

Во время пандемии COVID-19 авиаперевозки в Китае и в мире резко сократились, что побудило владельцев Juneyao Air задуматься о дальнейшей диверсификации бизнеса. Новым направлением инвестиций Juneyao Group стал автобизнес, в 2022 году холдинг приобрёл терпящую бедствие компанию Yudo Auto.

Yudo Auto была основана в 2015 году как частный электромобильный стартап, который затем в поисках финансирования перешёл под контроль китайской госкомпании Fujian Motor. Yudo Auto пыталась раскрутиться на дешёвых электромобилях, её дебютная модель Yudo π1 представляла собой переведённый на электротягу и слегка перелицованный кроссовер Haval H1 второго поколения. Следующие модели были производными от Yudo π1, успеха на рынке они не добились.

Хэтчбеки Yudo 3 на складе готовой продукции

Под контролем Juneyao Group компания Yudo Auto представила в феврале прошлого года ещё раз перелицованный Yudo π1, на сайте Juneyao Auto он обозначен как Yudo 3 без эмблем, потому что теперь Juneyao Group продвигает в автобизнесе собственный бренд. Сохранится ли в каком-либо виде Yudo Auto пока непонятно, а под брендом Juneyao одноимённый холдинг собирается продвигать совершенно новые «электрички», первой моделью станет однообъёмный лифтбек Juneyao Air.



Juneyao Air 1 / 2 Juneyao Air 2 / 2

Juneyao Auto работает как бы в тандеме с авиакомпанией Juneyao Air, вместе они будут предлагать клиентам комплексные транспортные решения — мол, вышел из самолёта Juneyao Air и сел в машину Juneyao Air, взятую в каршеринге или в такси. Розничные продажи вроде как тоже будут — по данным китайского журнала Autohome, цена Juneyao Air составит около 200 000 юаней (2,47 млн рублей в переводе по текущему курсу), то есть это вполне себе премиальный уровень. Техническая начинка должна быть соответствующей, то есть достаточно высокого уровня, но подробностей о ней пока нет.



Juneyao Air

Дизайн электромобиля Juneyao Air якобы вдохновлён самолётами, на что, видимо, намекает однообъёмный профиль. В салоне, надо полагать, можно ожидать комфорт бизнес-класса. Пока это вся информация о новой марке и её первой модели, мы будем следить за развитием событий.

