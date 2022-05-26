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  • «Подогретая» Hyundai Creta N Line теперь дебютирует в Бразилии вместо России

«Подогретая» Hyundai Creta N Line теперь дебютирует в Бразилии вместо России

26.05.2022 205 0 0

Полностью новая версия раскроется в ближайшее время. Скорее всего, от стандартной модели такая Крета будет отличаться лишь декором.

 

Российский рынок должен был стать дебютным для Hyundai Creta N Line: «оспортивленный» паркетник собирались запустить к весне, о чем еще в начале года рассказали в местном представительстве марки, анонсируя планы на 2022-й. Но затем случились известные события, маркетинговая деятельность Хёндэ в РФ сейчас «на паузе». Ну а первыми «подогретую» Крету теперь получат бразильцы: им новинку предложат уже в июне.

Тизер модели Hyundai N Line для Бразилии

Вообще, бразильский офис Hyundai не раскрыл название модели, получившей «оспортивленную» версию, на единственном пока официальном тизере машину тоже опознать не получится. В сообщении компании лишь указано, что это будет первенец марки с приставкой N Line в стране. Однако при переходе со страниц марки в соцсетях на ее сайт в адресной строке появляется надпись Launch Creta N Line 2022 Teaser. То есть в интригу сыграть не удалось. К тому же еще минувшей осенью на бразильских дорогах ловили замаскированную Крету – очевидно, это и был «подогретый» вариант.

Hyundai Creta N Line для России
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Hyundai Creta N Line для России
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Hyundai Creta N Line для России
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Между тем российское подразделение Hyundai все же успело сертифицировать Creta N Line. А если учесть то, что бразильский стандартный кросс в плане дизайна от нашей обычной Креты почти не отличается, то можно предположить, что и паркетник «под спорт» в целом будет выглядеть так же, как версия для РФ. Таким образом, предназначенный для Бразилии кроссовер, вероятно, получит не только новую радиаторную решетку с треугольниками (ее фрагмент запечатлен на тизере), но и другие бамперы, плюс выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы.

Стандартная Hyundai Creta для Бразилии
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Стандартная Hyundai Creta для Бразилии
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Стандартная Hyundai Creta для Бразилии
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Российской Hyundai Creta N Line техника досталась от обычного кросса: это бензиновые «атмосферники» 1.6 (121 или 123 л.с., в зависимости от привода) и 2.0 (150 л.с.). В Бразилии же «оспортивленному» варианту прочат только старший мотор 2.0, который традиционно для этой страны «питается» как бензином (157 л.с.), так и этанолом (167 л.с.). Стандартной Крете там также положена литровая «турботройка» (120 л.с., вне зависимости от топлива). Бразильский паркетник имеет исключительно передний привод.

Больше подробностей о Hyundai Creta N Line для Бразилии обещают раскрыть в ближайшее время. Что же касается новых сроков появления «подогретого» паркетника в РФ, то их, по понятным причинам, теперь прогнозировать сложно.

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