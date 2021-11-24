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  • Hyundai тестирует «подогретую» Крету: новая версия попалась фотошпионам

Hyundai тестирует «подогретую» Крету: новая версия попалась фотошпионам

24.11.2021 111 0 0

Исполнение «под спорт» отличится соответствующим обликом, а вот насчет двигателя полной уверенности пока нет. Первым и, возможно, единственным рынком для такого кроссовера станет Бразилия.

 

В Индонезии недавно дебютировала рестайлинговая Hyundai Creta второго поколения с «личиком», как у последнего Tucson, но в других странах кардинально менять облик паркетника марка не торопится. Напротив, модель с критикуемой сложной головной оптикой прирастает версиями, ведь кое-где (в том числе, и в России) кросс еще совсем свежий. Так, в Мексике только-только стартовала растянутая семиместная Крета с приставкой Grand (аналог индийского Альказара), а в Бразилии к дебюту готовится вариант, который, судя по всему, будут позиционировать в качестве «спорта». Снимки «подогретого» кроссовера опубликовал Instagram-канал Falando de Carro.

Напомним, стандартная бразильская Крета в целом повторяет наш кроссовер, разница лишь в том, что у «их» топ-версии в нижней части радиаторной решетки три отверстия вместо массивной плашки у российского SUV (у версий попроще горизонтальные полоски — и в РФ, и в Бразилии). А вот у застуканного паркетника решетка совсем другая, с рельефным узором. Еще вроде бы заменили передний бампер, вдобавок, новая версия получит сдвоенные патрубки выпускной системы и более крупный спойлер. В салон заглянуть не удалось.

Кстати, некоторые местные СМИ считают, что такой Hyundai Creta присвоят шильдик N Line – эта линейка как раз была создана для «оспортивленных» вариантов. Впрочем, пока это только слухи.

Стандартная Hyundai Creta второго поколения для Бразилии
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Стандартная Hyundai Creta второго поколения для Бразилии
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Стандартная Hyundai Creta второго поколения для Бразилии
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Насчет мотора единого мнения у бразильских профильных медиа нет. Некоторые пишут, что кроссовер предложат с нынешним «атмосферником» 2.0, который традиционно для этой страны «питается» как бензином (157 л.с.), так и этанолом (167 л.с.). А другие прочат Крете новую для Бразилии бензиновую «турбочетверку» 1.4 T-GDI: такой двигатель входит в гамму модели на многих зарубежных рынках, он выдает 140 л.с. Обычному бразильскому кроссу, помимо мотора 2.0, еще положена литровая «турботройка» (120 л.с., вне зависимости от топлива). Южноамериканская Hyundai Creta бывает только переднеприводной, у «оспортивленной» версии полного привода тоже, скорее всего, нет.

Официальную премьеру новое исполнение, вероятно, справит в 2022-м. Хотя первые тизеры вполне могут распространить уже в этом году. Пока неизвестно, появится ли «спортивная» Крета на других рынках.

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