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  • «Подогретый» седан Omoda S5 GT для России: первые официальные фото

«Подогретый» седан Omoda S5 GT для России: первые официальные фото

29.06.2023 29 0 0

«Эска» с совсем другим дизайном стартует на нашем рынке этим летом. Модель предложат с бензиновым турбомотором 1.6.

GT-версию седана S5 российский офис Omoda (бренд принадлежит Chery) официально анонсировал в конце мая. Правда, фотографиями предназначенной для РФ «оспортивленной» четырехдверки марка тогда не поделилась. Теперь же появились и они: на этих снимках запечатлен прибывший в Москву автомобиль, который впоследствии передадут новому амбассадору Omoda (имя назовут позже). Также объявлено, что в РФ завершены сертификационные испытания нового исполнения «эски».

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Напомним, стандартная четырехдверка Omoda S5 представляет собой Chery Arrizo 5 Plus с другими эмблемой и шильдиками (к слову, исходный седан Чери в Китае недавно обновился в стиле Омоды). «Подогретый» же вариант – это аналог Chery Arrizo 5 GT, дебютировавшего в Поднебесной в прошлом году. Судя по фото, внешне российская GT-версия повторяет китайскую. Ну а отличия от обычного седана – радиаторная решетка а ля Lexus, иные фары, более агрессивные бамперы, черные диски и ярко-оранжевые тормозные суппорты.

Отдельных фото интерьера Omoda S5 GT для РФ еще нет, но и на имеющихся кадрах видно, что внутри наш седан тоже повторил китайского брата: в салоне установлено табло (объединенные экраны приборки и мультимедийной системы), которое возвышается над передней панелью.

В Китае Chery Arrizo 5 GT предложен с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 1.6 мощностью 156 и 197 л.с. соответственно. В России же седан будет доступен с турбомотором 1.6, который дефорсировали до налоговыгодных 150 л.с. Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Стандартную Omoda S5 у нас можно купить с мотором 1.5 (113 л.с.) или его турбоверсией (147 л.с.), оба движка комплектуются вариатором.

Белая машина — стандартная Omoda S5 для России, черная — Chery Arrizo 5 GT для Китая
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Белая машина — стандартная Omoda S5 для России, черная — Chery Arrizo 5 GT для Китая
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Белая машина — стандартная Omoda S5 для России, черная — Chery Arrizo 5 GT для Китая
3 / 8
Белая машина — стандартная Omoda S5 для России, черная — Chery Arrizo 5 GT для Китая
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Белая машина — стандартная Omoda S5 для России, черная — Chery Arrizo 5 GT для Китая
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Белая машина — стандартная Omoda S5 для России, черная — Chery Arrizo 5 GT для Китая
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Белая машина — стандартная Omoda S5 для России, черная — Chery Arrizo 5 GT для Китая
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Белая машина — стандартная Omoda S5 для России, черная — Chery Arrizo 5 GT для Китая
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Старт продаж Omoda S5 GT намечен на август, цены и комплектации раскроют ближе к этой дате. Обычная «эска» сегодня стоит от 2 159 900 рублей (без учета спецпредложений).

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