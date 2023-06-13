Обновлён седан Chery Arrizo 5 Plus: внешность от российской Omoda S5, но мощнее

В гамме Chery седан Arrizo 5 Plus появился в 2020 году, он «вырос» из прежнего «просто» Arrizo 5 (базовая «пятерка» до сих пор в строю). Позже модель отправили на экспорт, на некоторых зарубежных рынках она представлена как Arrizo 6 или Arrizo 6 Pro. В России же «четырехдверка» появилась в текущем году под дочерней маркой Omoda: у нас это Omoda S5. Причем экспортные «шестерка» и «эска» внешне отличаются от исходного Плюса для Китая. Так вот теперь на родине дебютировал модернизированный Chery Arrizo 5 Plus, а обновили его как раз по подобию модели для внешних рынков.

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Прежде у Плюса в КНР было два варианта дизайна передка — «спокойный» и «под спорт». Но после рестайлинга осталась одна версия: за основу взяли «сдержанную» модификацию, хотя ей и добавили акцентов. Если сравнивать с дореформенным китайским Arrizo 5 Plus, то седан получил иную радиаторную решетку, и она такая же, как у нашей Omoda S5. Те самые акценты – оранжевые вставки в переднем бампере и по бокам (для российской «четырехдверки» такие не предусмотрены). Еще появились новые 16-дюймовые диски.



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Габариты не изменились: длина предназначенного для КНР седана равна 4680 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2670 мм. Отметим, российская «четырехдверка» компактнее, но чуть выше (4644/1814/1493 мм, расстояние между осями – 2650 мм).



В салоне другим стал селектор коробки. В список стандартного оборудования все так же входят виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедиа-система с тачскрином (те же 10,25 дюйма), камера заднего вида и круиз-контроль. Топ-версии положены камеры кругового обзора.

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В Китае Chery Arrizo 5 Plus обрел новый базовый двигатель: на смену «атмосфернику» SQRE4G15C 1.5 пришел атмосферный же мотор SQRG4G15 аналогичного объема. Новый движок работает по экономичному циклу Миллера, его отдача составляет 120 л.с. и 148 Нм вместо 116 л.с. и 143 Нм у предшественника. «Турбочетверка» SQRE4T15C 1.5 осталась в строю, она по-прежнему выдает 156 л.с. и 230 Нм. «Механику» давно отправили в отставку: седан предложен исключительно с вариатором. В России Omoda S5 тоже доступна с двумя бензиновыми двигателями на выбор, но они слабее: на нашей версии «атмосферник» 1.5 выдает 113 л.с. и 138 Нм, отдача полуторалитрового турбомотора – 147 л.с. и 210 Нм, оба сочетаются с вариатором.



Обновленный Chery Arrizo 5 Plus для Китая

Цена обновленного Arrizo 5 Plus начинается с отметки в 10 500 долларов. Старая базовая «пятерка» в отставку не собирается, хотя на родине рестайлинг ей пока не светит (а вот за рубежом модель недавно обновили): такой седан в Китае носит приставку Pro, он предлагается с «атмосферниками» 1.5 (116 л.с., 143 Нм) и 1.6 (90 л.с., 130 Нм) по цене от 8400 долларов. А еще китайцам доступен «спортивный» Arrizo 5 GT с дизайном «под Lexus», эта модель оснащается турбомоторами 1.5 (156 л.с., 230 Нм) и 1.6 (197 л.с., 290 Нм), цена «спорта» — от 11 200 долларов. Кстати, GT-версия скоро доберется и до России – тоже под брендом Omoda.



Между тем Kolesa.ru только что испытал стандартный седан Omoda S5, все подробности – в нашем материале.