Спортивная версия Omoda S5 GT готовится к старту в РФ: новые подробности

Бренд Omoda принадлежит «поднебесной» компании Chery, в 2022-м на российский рынок вышел кроссовер C5, а текущем году стартовал седан S5: прайс-лист новинки был обнародован в середине прошлого месяца, но тогда речь шла только об «обычных» версиях. Однако «четырёхдверка» в РФ будет представлена в том числе в заряженной модификации – у неё есть прибавка в виде литер GT к названию.

На фото: Omoda S5 1 / 2 На фото: Omoda S5 2 / 2

Как рассказали в местном представительстве марки, Omoda S5 GT сейчас находится на этапе финальных сертификационных испытаний. Известно, что такая версия появится на российском рынке в августе 2023 года. Официальные подробности о комплектациях и ценах появятся ближе к старту продаж.



На фото: салон Omoda S5 1 / 2 На фото: салон Omoda S5 2 / 2

Ранее Kolesa.ru уже рассказывал о спортивном седане Omoda S5 GT: снимок этой версии был опубликован в соцсетях казахстанского подразделения бренда. «Заряженная» модификация представляет собой аналог седана Chery Arrizo 5 GT, который дебютировал на домашнем рынке в 2022 году. Конечно, у Омоды свои логотипы, также такой вариант получил круглые противотуманные фары и контрастные декоративные вставки.



На фото: Omoda S5 GT (версия для мексиканского рынка)

При этом у Omoda S5 GT немало отличий от «просто» седана. Так, спортивная версия получила другую радиаторную решётку: она выполнена в чёрном звере и имеет форму веретена, которая ранее была характерна для моделей Lexus. Светодиодная головная оптика у новинки имеет такую же форму, но другой световой рисунок, ещё у модели иные бамперы, а также чёрные глянцевые колёсные диски нового дизайна и контрастные оранжевые увеличенные тормозные суппорты.



Несмотря на то, что в российском офисе Omoda решили не сопровождать анонс «заряженной» новинки её снимками, краткой информацией об отличиях от «обычного» седана всё же поделились. Так, известно, что интерьер варианта S5 GT изменился за счёт оригинальных декоративных элементов и кресел с контрастной красной прострочкой и ремнями безопасности такого же цвета.

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Кстати, как мы уже отметили, российское подразделение Омоды пока не показало версию S5 GT для авторынка РФ, зато спортивный вариант уже продемонстрировали в Мексике, изображения опубликовало местное издание Autosactual.mx.



Известно, что спортивную «четырёхдверку» Omoda S5 GT, которая будет представлена на российском рынке, оснастят бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра, который выдаёт 150 л.с., максимальный крутящий момент пока не рассекречен. Двигатель работает в паре с «роботом» DCT7.

Напомним, у «обычного» седана роль базового двигателя исполняет четырёхцилиндровый 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 113 л.с. (максимальный крутящий момент – 138 Нм). Версии подороже получили 147-сильный турбомотор такого же объёма (210 Нм). Они работают в паре с бесступенчатым «автоматом» и оба могут «питаться» бензином Аи-92. Рекомендованная розничная цена Omoda S5 в РФ варьируется в диапазоне от 2 159 900 до 2 469 900 рублей, скорее всего, вариант GT окажется дороже.

