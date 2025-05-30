Пока ещё доступный в России компакт Ora 03: раскрыт салон рестайлинговой версии

Модернизированный электрохэтч Ora готовится к старту продаж на домашнем рынке. Пятидверка мало изменилась внешне, в салоне же вместо табло установили два раздельных дисплея. Появление такой модели в России пока под вопросом.

Первые изображения рестайлингового электрокара Ora Good Cat (он же Haomao, экспортное имя – Ora 03) распространили пару дней назад. Теперь же принадлежащая концерну Great Wall марка поделилась еще несколькими фото. Вдобавок компания опубликовала видеоролик, в котором продемонстрирован интерьер хэтчбека. Напомним, компакт в строю с 2020 года. В Китае Good Cat возглавляет личный рейтинг бренда, хотя его продажи рухнули: по данным BestSellingCarsBlog, в январе-апреле текущего года на родине реализовано всего 3845 экземпляров (-71%).

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Внешне хэтчбек почти не изменился. Электрокар обрел новый передний бампер со скошенными воздухозаборниками по бокам, вдобавок у интегрированной в бампер решетки отныне другой узор. Ну и еще на корме вместо названия бренда красуется надпись GWM (Great Wall Motor). Размеры, видимо, тоже прежние: длина – 4235 мм, колесная база – 2650 мм.

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Интерьер переделан чуть масштабнее. Вместо табло установили раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Кроме того, Ora Good Cat достался новый руль. При этом хэтчу оставили необычные переключатели под центральными дефлекторами обдува, а на консоли между креслами все так же находится площадка беспроводной зарядки смартфона.

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О технике рестайлингового хэтчбека Ora информации по-прежнему нет. Дореформенный компакт в Китае предложен с расположенным на передней оси электромотором, у которого три варианта мощности: 143, 171 или 184 л.с. Ora Good Cat комплектуется батареей емкостью 45,9 кВт*ч, 47,8 кВт*ч или 57,7 кВт*ч. Запас хода – 401 или 501 км по циклу CLTC.

Дореформенный Ora Good Cat для Китая 1 / 2 Дореформенный Ora Good Cat для Китая 2 / 2

Полноценную премьеру модернизированный электрокар справит в Китае в ближайшее время. Хэтчбек Ora 03 доступен и в России. Однако, судя по российскому сайту марки, у нас до сих пор продают машины из первой партии, завезенной еще в 2023 году. Появятся ли в РФ свежие хэтчбеки – данных пока нет.