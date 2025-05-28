Обновлён компакт Ora 03, который пока ещё доступен в России: официальные фото

Электрический хэтч Ora Good Cat (он же Haomao, а экспортное имя – Ora 03) дебютировал в Китае в 2020 году. Поначалу симпатичный компакт от принадлежащего концерну Great Wall электромобильного бренда пользовался на родине неплохим спросом. Однако затем продажи резко упали. Так, согласно статистике BestSellingCarsBlog, в январе-апреле текущего года в КНР было реализовано всего 3845 экземпляров, что аж на 71% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Впрочем, это все равно самая популярная модель марки, так что отказываться от нее Ora не собирается. Ну а придать новый импульс продажам призван рестайлинг: сегодня компания распространила первые изображения модернизированной пятидверки.

Обновленный электрохэтч Ora Good Cat для Китая 1 / 5 Обновленный электрохэтч Ora Good Cat для Китая 2 / 5 Обновленный электрохэтч Ora Good Cat для Китая 3 / 5 Обновленный электрохэтч Ora Good Cat для Китая 4 / 5 Обновленный электрохэтч Ora Good Cat для Китая 5 / 5

Радикальных перемен в дизайне экстерьера Ora Good Cat/03 нет. Модель получила новый передний бампер – со скошенными «прорезями» по краям. Вдобавок изменен узор интегрированного в бампер воздухозаборника. А на корме вместо слова Ora появилась надпись GWM (Great Wall Motor). Отдельных фото интерьера еще нет. Хотя на одной из имеющихся картинок видно, что внутри вместо табло установили два раздельных экрана.

Обновленный электрохэтч Ora Good Cat для Китая

Характеристики рестайлинговой модели пока не раскрыты. Длина стандартного дореформенного хэтчбека Ora Good Cat для Китая равна 4235 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1596 мм, колесная база – 2650 мм. На родине модель сегодня доступна с расположенным на передней оси электромотором, у которого три варианта мощности (143, 171 или 184 л.с.). Компакту положена батарея емкостью 45,9 кВт*ч, 47,8 кВт*ч или 57,7 кВт*ч. Запас хода – 401 или 501 км по циклу CLTC.

Дореформенный электрохэтч Ora Good Cat для Китая 1 / 4 Дореформенный электрохэтч Ora Good Cat для Китая 2 / 4 Дореформенный электрохэтч Ora Good Cat для Китая 3 / 4 Дореформенный электрохэтч Ora Good Cat для Китая 4 / 4

Полноценную премьеру обновленного Good Cat проведут в ближайшее время.Что же касается России, то до нас электрический бренд концерна Great Wall официально добрался в 2023-м. Причем хэтчбек Ora 03 остался его единственной моделью. В году нынешнем в Сети появилась информация о том, что завоза новых «электричек» в РФ больше не будет, то есть марка покинет рынок после того, как распродадут остатки. Впрочем, затем местное представительство эти данные вроде бы опровергло. Как бы то ни было, Ora 03 пока есть в продаже, у нас модель представлена со 171-сильным электромотором и батареей емкостью 63,1 кВт*ч. Хэтчбек доступен в двух версиях – стандартной и «оспортивленной» GT. Первая сегодня стоит 3 499 000 рублей, вторая – 3 699 000 рублей.