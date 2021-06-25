Бизнес ×

Пока не время: у Mitsubishi нет планов по возрождению Lancer Evolution

25.06.2021 28 0 0

На том, что модель необходима линейке японской марки, настаивают не только поклонники автомобилей Mitsubishi, но и акционеры компании.

 

Mitsubishi вывела седан Lancer Evolution с рынка пять лет назад. Ранее в компании обсуждалась возможность выпуска модели нового поколения, однако об этих планах руководству компании пришлось забыть из-за серьёзных финансовых проблем. Напомним, их результатом стало то, что Mitsubishi вошла в состав альянса Renault-Nissan. В 2018-ом СМИ сообщали о том, что «обычный» Lancer превратят в кроссовер, но производитель эти данные опроверг. Тогда же сообщалось, что у модели при этом всё-таки будет наследник, а летом 2019-го стало известно, что возродить могут и Lancer Evolution.

На фото: Mitsubishi Lancer Evolution (Final Edition)

Однако с тех пор прошло два года, а никаких новых данных о новых Lancer и Lancer Evolution не поступало. Марка не делала заявлений, не интриговала размытыми тизерами или футуристичными эскизами, шпионы не ловили прототипы в маскировочной плёнке на дорогах. В итоге наши японские коллеги решили узнать у Mitsubishi как продвигается проект возрождения. По данным издания Response, на данный момент разработка нового Lancer Evolution не ведётся (об «обычном» Lancer в материале ничего не говорится).

По словам президента Mitsubishi Такао Като, в компании знают о том, что поклонники ждут появления нового Lancer Evolution, однако в ближайшей (а вероятно, и в среднесрочной) перспективе ждать появления следующего Lancer Evolution им не стоит. Он пояснил, что прошлый финансовый год был закрыт производителем с ощутимым дефицитом (с этим столкнулись многие компании, на низкие продажи повлияли последствия пандемии коронавируса).

Кроме того, он пояснил, что сейчас Mitsubishi занимается электрификацией: вероятно, речь идёт как о нынешней модельной линейке бренда, так и о будущих электрокарах, которые сейчас находятся в разработке. Всё это требует серьёзных финансовых вложений, а компания, как пояснил Такао Като, «всё ещё недостаточно сильна». Судя по всему, после того, как производитель восстановится, он будет более расположен обсудить возрождение моделей, ныне отправленных в отставку.

Отметим, поклонники Mitsubishi Lancer Evolution в очередной раз предположили, что модель могут вернуть в линейку из-за того, что компания решила возродить спортивное подразделение Ralliart. В период с 80-х годов прошлого века до 2010-го в его задачи входила разработка и подготовка автомобилей Mitsubishi для гонок. Но судя по словам главы компании, восстановление суббренда не повлияет на замороженный проект по созданию Lancer Evolution нового поколения.

Любопытно, что на возрождении Lancer Evolution настаивают в том числе акционеры компании, хотя они, как правило, озабочены вопросами получения прибыли, а не имиджевой составляющей бренда. Но даже это, судя по всему, не заставит руководство Mitsubishi в ближайшее время дать проекту «зелёный свет».

Lancer Evolution выпускался в период с 1992-го по 2016 год. Финальная партия – так называемая «прощальная» – насчитывала 1,6 тыс. единиц. Такие седаны можно было отличить от обычных «четырёхдверок» по иной отделке спортивных кресел и шильдикам, указывающим на принадлежность к лимитированной серии.

седан авторынок бизнес Mitsubishi Mitsubishi Lancer

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика В пути захотелось спать – гоним сон с помощью правильной остановки. Как это – «правильной»? Повод для написания этого материала довольно грустный: с начала сезона отпусков уже второй мой товарищ попал с трассы прямиком в больницу с компрессионным переломом позвоночника. Оба оказали... 654 0 2 25.06.2021
Статьи / Практика На разрыв и в агрессивной среде: испытываем оригинальные и поддельные приводные ремни Тяга к экономии при обслуживании автомобиля в наши дни имеет глубокое практическое обоснование: запчасти и расходники последние несколько лет дорожают очень быстро. Само собой, многие пытают... 1376 1 5 24.06.2021
Статьи / Авто с пробегом Volvo S60 I с пробегом: вода в порогах, умирающий блок комфорта и некачественная экокожа Все нулевые и половину «десятых» марка Volvo занимала нишу, которую можно вполне обоснованно назвать «недопремиумом». То есть, машины были не столь драйверскими, как немецкие, стоили устойчи... 3010 4 3 23.06.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 140323 33 29 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 60756 11 18 04.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 52098 13 25 17.03.2021
Обсуждаемое
72 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings