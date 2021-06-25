Пока не время: у Mitsubishi нет планов по возрождению Lancer Evolution

На том, что модель необходима линейке японской марки, настаивают не только поклонники автомобилей Mitsubishi, но и акционеры компании.

Mitsubishi вывела седан Lancer Evolution с рынка пять лет назад. Ранее в компании обсуждалась возможность выпуска модели нового поколения, однако об этих планах руководству компании пришлось забыть из-за серьёзных финансовых проблем. Напомним, их результатом стало то, что Mitsubishi вошла в состав альянса Renault-Nissan. В 2018-ом СМИ сообщали о том, что «обычный» Lancer превратят в кроссовер, но производитель эти данные опроверг. Тогда же сообщалось, что у модели при этом всё-таки будет наследник, а летом 2019-го стало известно, что возродить могут и Lancer Evolution.



На фото: Mitsubishi Lancer Evolution (Final Edition)

Однако с тех пор прошло два года, а никаких новых данных о новых Lancer и Lancer Evolution не поступало. Марка не делала заявлений, не интриговала размытыми тизерами или футуристичными эскизами, шпионы не ловили прототипы в маскировочной плёнке на дорогах. В итоге наши японские коллеги решили узнать у Mitsubishi как продвигается проект возрождения. По данным издания Response, на данный момент разработка нового Lancer Evolution не ведётся (об «обычном» Lancer в материале ничего не говорится).

По словам президента Mitsubishi Такао Като, в компании знают о том, что поклонники ждут появления нового Lancer Evolution, однако в ближайшей (а вероятно, и в среднесрочной) перспективе ждать появления следующего Lancer Evolution им не стоит. Он пояснил, что прошлый финансовый год был закрыт производителем с ощутимым дефицитом (с этим столкнулись многие компании, на низкие продажи повлияли последствия пандемии коронавируса).



Кроме того, он пояснил, что сейчас Mitsubishi занимается электрификацией: вероятно, речь идёт как о нынешней модельной линейке бренда, так и о будущих электрокарах, которые сейчас находятся в разработке. Всё это требует серьёзных финансовых вложений, а компания, как пояснил Такао Като, «всё ещё недостаточно сильна». Судя по всему, после того, как производитель восстановится, он будет более расположен обсудить возрождение моделей, ныне отправленных в отставку.

Отметим, поклонники Mitsubishi Lancer Evolution в очередной раз предположили, что модель могут вернуть в линейку из-за того, что компания решила возродить спортивное подразделение Ralliart. В период с 80-х годов прошлого века до 2010-го в его задачи входила разработка и подготовка автомобилей Mitsubishi для гонок. Но судя по словам главы компании, восстановление суббренда не повлияет на замороженный проект по созданию Lancer Evolution нового поколения.



Любопытно, что на возрождении Lancer Evolution настаивают в том числе акционеры компании, хотя они, как правило, озабочены вопросами получения прибыли, а не имиджевой составляющей бренда. Но даже это, судя по всему, не заставит руководство Mitsubishi в ближайшее время дать проекту «зелёный свет».

Lancer Evolution выпускался в период с 1992-го по 2016 год. Финальная партия – так называемая «прощальная» – насчитывала 1,6 тыс. единиц. Такие седаны можно было отличить от обычных «четырёхдверок» по иной отделке спортивных кресел и шильдикам, указывающим на принадлежность к лимитированной серии.

