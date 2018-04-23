По словам операционного директора Mitsubishi Тревора Манна, на данный момент в компании идут работы над преемниками «паркетников» ASX и Outlander, а также пикапа L200. Новые машины должны появиться к 2025 году. Кроме того, топ-менеджер отметил, что в портфеле марки есть еще две модели – Lancer и Pajero. И если о последнем внедорожнике Манн пока умолчал, то о Лансере появилась кое-какая информация.

Так, представитель Mitsubishi сообщил изданию Auto Express, что относительно следующего Lancer у компании «есть решение, которое может соответствовать сегменту». Манн заявил, что на глобальном уровне рынок моделей гольф-класса не сокращается – да, в США и Европе продажи таких машин падают, но в Китае этот рынок, наоборот, растет. Дизайнер Mitsubishi Цунехиро Кунимото, в свою очередь, сообщил порталу, что модель С-класса не обязательно должна быть «традиционным хэтчбеком». По словам Кунимото, компания может создать «новый тип хэтчбека».

Таким образом, в Auto Express пришли к выводу, что в Mitsubishi намекнули на превращение следующего Lancer в кроссовер. Дизайн модели нового поколения могут выполнить по мотивам концепта e-Evolution, дебютировавшего на автосалоне в Токио осенью прошлого года. Товарный «паркетник», вероятно, построят на модульной платформе CMF альянса Renault-Nissan, в который с 2016-го входит и Mitsubishi. Кстати, на той же «тележке», скорее всего, будут базироваться и новые ASX и Outlander. А вот пикап L200, напротив, может поделиться платформой со следующим Nissan Navara: у модели Mitsubishi есть трансмиссия Super Select 2, которая сочетает дифференциальный полный привод и возможность отключения передней оси.

1 / 2 На фото: Mitsubishi Lancer актуального поколения, версия для США 2 / 2 На фото: Mitsubishi Grand Lancer, версия для Китая и Тайваня

Прототип Mitsubishi e-Evolution был оснащен электрической установкой, данных о которой в компании так и не предоставили. Новый Lancer же предположительно станет гибридом. Правда, информации о «начинке» модели следующей генерации также пока нет.

Напомним, Mitsubishi Lancer актуального поколения пока еще продают в Австралии и США. В Китае и на Тайване с 2017-го доступен существенно обновленный седан – такой автомобиль получил к названию приставку Grand. За пределы азиатского региона Гранд поставлять не собираются.