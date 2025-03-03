Показан бюджетный кроссовер Volkswagen Tera – конкурент Renault Kardian и Fiat Pulse

Компания Volkswagen наконец-то полностью раскрыла дизайн компактного бюджетного кроссовера под названием Tera, который анонсировали еще осенью прошлого года. Публичный показ провели на карнавале в Рио-де-Жанейро, одновременно опубликованы полноценные фирменные изображения. Напомним, именно Бразилия станет дебютным рынком для модели, там же наладят производство. Впоследствии пятидверка появится и в других странах Латинской Америки. В гамме бренда новинка окажется дешевле паркетников Nivus и T-Cross, а ее главными конкурентами в регионе будут Renault Kardian и Fiat Pulse.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

VW Tera построен на платформе MQB-A0, которая лежит в основе Nivus и T-Cross, а также хэтчбека Polo. Размеры новинки все еще не озвучены, как и остальные характеристики: техническая презентация еще впереди, пока же марка сосредоточилась на дизайне. Как бы то ни было, бразильские профильные СМИ считают, что в длину паркетник насчитывает примерно 4 метра, а его колесная база якобы составляет те же 2566 мм, что и у местного хэтча VW Polo.

Особенности внешности Tera – довольно агрессивные бамперы, «мускулистые» бока, неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова. В фарах и задних фонарях имеются светодиодные «штрихи». Фонари вдобавок объединены между собой черной накладкой, но светящихся элементов на ней нет. Для новинки предусмотрены 17-дюймовые колеса. На заднем стекле имеется «пасхалка»: силуэты VW Beetle, Gol и, собственно, Tera. По мнению маркетологов, это подчеркивает «народный» статус паркетника.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Интерьер оформлен в стиле родственников. Хотя у Теры есть и собственная фишка – крупный планшет мультимедиа «прилеплен» к передней панели, а не встроен в нее. Богатым комплектациям также обещаны виртуальная приборка, климат-контроль с сенсорным блоком управления, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

1 / 2 2 / 2

У показанных в Рио и на официальных картинках машин на корме красуются буквы TSI. Бразильцы пишут, что VW Tera предложат с 116-сильной турботройкой 1.0 от Polo, которая работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. При этом базовому паркетнику прочат трехцилиндровый же литровый атмосферник с максимальной отдачей 84 л.с. и механику. Скорее всего, традиционно для Бразилии моторы «питаются» как бензином, так и этанолом. Привод же в любом случае наверняка только передний.

На бразильский рынок кроссовер Volkswagen Tera должен выйти в ближайшие месяцы. Ожидается, что стартовая цена составит примерно 100 000 реалов (около 1,5 млн рублей по курсу от 1 марта). Для сравнения, хэтчбек VW Polo там сейчас стоит от 96 500 реалов (1,46 млн рублей), кроссовер VW Nivus – от 143 900 реалов (2,2 млн рублей).