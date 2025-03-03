Новинки ×
  • Показан бюджетный кроссовер Volkswagen Tera – конкурент Renault Kardian и Fiat Pulse

Показан бюджетный кроссовер Volkswagen Tera – конкурент Renault Kardian и Fiat Pulse

03.03.2025 245 0 0

Немецкая марка представила свой новый недорогой паркетник, адресованный прежде всего рынкам Латинской Америки. Судя по всему, модель предложат с литровой турботройкой. Привод же наверняка исключительно передний.

Компания Volkswagen наконец-то полностью раскрыла дизайн компактного бюджетного кроссовера под названием Tera, который анонсировали еще осенью прошлого года. Публичный показ провели на карнавале в Рио-де-Жанейро, одновременно опубликованы полноценные фирменные изображения. Напомним, именно Бразилия станет дебютным рынком для модели, там же наладят производство. Впоследствии пятидверка появится и в других странах Латинской Америки. В гамме бренда новинка окажется дешевле паркетников Nivus и T-Cross, а ее главными конкурентами в регионе будут Renault Kardian и Fiat Pulse.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

VW Tera построен на платформе MQB-A0, которая лежит в основе Nivus и T-Cross, а также хэтчбека Polo. Размеры новинки все еще не озвучены, как и остальные характеристики: техническая презентация еще впереди, пока же марка сосредоточилась на дизайне. Как бы то ни было, бразильские профильные СМИ считают, что в длину паркетник насчитывает примерно 4 метра, а его колесная база якобы составляет те же 2566 мм, что и у местного хэтча VW Polo.

Особенности внешности Tera – довольно агрессивные бамперы, «мускулистые» бока, неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова. В фарах и задних фонарях имеются светодиодные «штрихи». Фонари вдобавок объединены между собой черной накладкой, но светящихся элементов на ней нет. Для новинки предусмотрены 17-дюймовые колеса. На заднем стекле имеется «пасхалка»: силуэты VW Beetle, Gol и, собственно, Tera. По мнению маркетологов, это подчеркивает «народный» статус паркетника.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Интерьер оформлен в стиле родственников. Хотя у Теры есть и собственная фишка – крупный планшет мультимедиа «прилеплен» к передней панели, а не встроен в нее. Богатым комплектациям также обещаны виртуальная приборка, климат-контроль с сенсорным блоком управления, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

1 / 2
2 / 2

У показанных в Рио и на официальных картинках машин на корме красуются буквы TSI. Бразильцы пишут, что VW Tera предложат с 116-сильной турботройкой 1.0 от Polo, которая работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. При этом базовому паркетнику прочат трехцилиндровый же литровый атмосферник с максимальной отдачей 84 л.с. и механику. Скорее всего, традиционно для Бразилии моторы «питаются» как бензином, так и этанолом. Привод же в любом случае наверняка только передний.

На бразильский рынок кроссовер Volkswagen Tera должен выйти в ближайшие месяцы. Ожидается, что стартовая цена составит примерно 100 000 реалов (около 1,5 млн рублей по курсу от 1 марта). Для сравнения, хэтчбек VW Polo там сейчас стоит от 96 500 реалов (1,46 млн рублей), кроссовер VW Nivus – от 143 900 реалов (2,2 млн рублей).

кроссовер Бразилия авторынок новинки Volkswagen Volkswagen Tera

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Король говорит: обзор KGM Rexton Казалось бы, мода на «настоящие» внедорожники давно уже ушла в историю вместе с растянутыми кардиганами Курта Кобейна, сверкающими мини-платьями Кейт Мосс, варёнками Бритни Спирс и велюровым... 707 2 1 03.03.2025
Статьи / История База от Reliant и мотор от Ford: как в Турции появился первый массовый автомобиль Anadol A1 После окончания Второй мировой войны многие страны захотели иметь свой национальный автопром, и Турция не стала исключением. Правда, долгое время ничего из этой затеи не выходило, пока за де... 430 0 0 02.03.2025
Статьи / История Чешский рекорд скорости: как Skoda Octavia стала самой быстрой машиной в мире Skoda Octavia второго поколения – неплохой автомобиль. Достаточно сбалансированно выглядевший в своё время, он был относительно доступен и при этом практичен – словом, добротное семейное тра... 7414 2 3 01.03.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68498 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 24383 5 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15603 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
20 Выбираем премиальное купе с пробегом за миллион рублей: машина Тимати...
4 Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-д...
4 Убийственный: почему Porsche Carrera GT запрещали к эксплуатации и как...
Новые комментарии
Change privacy settings