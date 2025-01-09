Показан глобальный универсал Zeekr 007GT от Geely

Ожидается, что технику новая электрическая пятидверка марки Zeekr унаследует от родственного седана с индексом 007. То есть универсал будет доступен как с задним, так и с двухмоторным полным приводом. На домашний рынок новинка выйдет через несколько месяцев, затем она должна добраться и до других стран.

У представленного под конец 2023 года электроседана Zeekr 007 (марка Zeekr принадлежит компании Geely) скоро появится пятидверная версия: опубликованы официальные изображения универсала Zeekr 007GT, у которого GT в названии расшифровывается как Grand Tour. Сообщается, что в Китае продажи пятидверки стартуют во втором квартале текущего года. А затем новую модификацию должны отправить на экспорт. Причем в некоторых странах ее, по предварительным данным, будут продавать как Zeekr 7GT.

От седана универсал отличается не только кормой – у него оригинальный передний бампер, а на крыше установили рейлинги. Салон Zeekr 007GT еще не показали. Однако внутри-то пятидверка, скорее всего, повторила четырехдверный Zeekr 007. То есть ждем лаконичную переднюю панель, отдельные экраны приборки и мультимедиа, двухспицевый руль и две площадки для беспроводной зарядки гаджетов.

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Габариты универсала пока не раскрыты. Длина седана Zeekr 007 равна 4865 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1448 или 1450 мм (в зависимости от версии), колесная база – 2928 мм. Объем багажника четырехдверки составляет 462 литра.

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Напомним, седан Zeekr 007 построен на платформе PMA2+, которая представляет собой доработанный вариант «тележки» SEA. У модели 800-вольтовая электросистема и передняя подвеска на двойных поперечных рычагах. Китайцам четырехдверка сегодня доступна как с задним, так и с двухмоторным полным приводом. По предварительным данным, универсал Zeekr 007GT предложат с аналогичной техникой.

Электроседан Zeekr 007 1 / 3 Электроседан Zeekr 007 2 / 3 Электроседан Zeekr 007 3 / 3

Таким образом, базовая пятидверка будет иметь 422-сильный электродвигатель, а два мотора полноприводного универсала вместе будут выдавать 646 л.с. Для седана предусмотрена батарея емкостью 75 или 100 кВт*ч, запас хода в зависимости от версии – от 616 до 870 км по китайскому циклу CLTC.

Больше подробностей об универсале Zeekr 007GT появится в ближайшее время.