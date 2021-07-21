Покупки через интернет: самые популярные модели в онлайн-шоуруме Renault – Arkana и Kaptur

Renault по итогам первой половины 2021 года остаётся самым популярным европейским брендом на нашем авторынке. За январь-июнь текущего года в общей сложности клиенты купили 70 068 машин, что на 36% больше чем за первые шесть месяцев «ковидного» прошлого года. Многие модели российской линейки марки попадают в список самых продаваемых автомобилей в стране: в первом полугодии ими оказались недавно сменивший поколение Duster (19 715 шт., +63%), Logan (16 826 шт., +38%), Sandero (13 565 шт., +24%), Kaptur (10 147 шт., +19%) и Arkana (9354 шт., +29%).



На фото: актуальный кроссовер Renaul Kaptur

Компания Renault реализует автомобили в РФ как посредством так называемых «офлайн-продаж», то есть когда клиенты приходят к дилеру и заключают договор с ним напрямую; так и с помощью онлайн-шоурума. Платформа по продаже машин французского бренда в Сети начала свою работу в 2016 году – это был первый подобный проект на российском рынке. Первым автомобилем, доступным для заказа, стала актуальная на тот момент новинка – кроссовер Kaptur. Уже в 2017-ом для онлайн-покупки стал доступен весь модельный ряд марки, в 2019 году впервые в России продажи нового Arkana начались именно онлайн.



За прошедшие пять лет Renault Россия сумела создать собственную digital-экосистему по продаже и обслуживанию автомобилей: при этом весь процесс полностью дистанционный. За первую «пятилетку» клиентами платформы стали свыше 68 тыс. клиентов. За прошедшее время выросла и доля онлайн-продаж бренда: если в 2016 году она была равна 0,3% (от общего количества реализованных машин), то в 2021-ом показатель увеличился до 9,5%. Первую тройку самых востребованных в онлайн-шоуруме моделей составляют Arkana, Kaptur и Sandero Stepway; наиболее популярны комплектации Prime, Style и Pulse.

Также на сегодняшний день помимо дистанционной покупки автомобилей, российский офис Renault может предложить широкий перечень цифровых услуг, предназначенных для выбора модели и обслуживания купленных машин. За первую половину нынешнего года этими сервисами воспользовались более 20 тыс. клиентов. Речь идёт о таких возможностях как «Домашний тест-драйв» (позволяет клиентам познакомиться с моделью в комфортных условиях без посещения дилера), покупка сервисных продуктов в онлайн-магазине, оформление ОСАГО через интернет, онлайн-каталог аксессуаров, запись на сервис по Сети и онлайн-оценка автомобиля в trade-in.



«Мы гордимся тем, что стали пионерами на этом digital-пути и внесли вклад не только в развитие автомобильного сектора, но и российского рынка E-commerce в целом, доказав своим примером, что онлайн-покупка автомобиля может быть такой же легкой и простой, как и приобретение любых других видов товаров, – комментирует генеральный директор Renault в России и странах СНГ Ян Птачек. – Хочу отметить особую важность роли нашей дилерской сети в этом проекте. Все пять лет мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими партнёрами, вместе с ними разрабатываем инновационные сервисы и задаем тренд на рынке. В прошлом году, когда большинство наших клиентов были вынуждены оставаться в самоизоляции, наша стратегия оказалась как никогда актуальной, позволив совершать покупки в современном, удобном, а главное, безопасном формате».



На фото: Renault Sandero Stepway

В онлайн-шоурум на данный момент интегрированы 150 дилерских центров во всех городах присутствия Renault. В списке наиболее активных значатся столица, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Челябинская и Пензенская области, Пермский край, республики Татарстан и Башкортостан. В среднем клиент онлайн-платформы Renault на 13% моложе, чем покупатель в дилерской сети.

Как отметили в компании, Digital-достижения Renault Россия ранее были признаны профессиональным экспертным сообществом в области E-commerce и маркетинга. Так, проект одержал победу в таких премиях, как: Гран-При «За рулем»-2021 (лауреат в номинации «За новую реальность»), «Золотой сайт» (номинация «Сайт бренда и дилера авиа/авто/мото/водный транспорт», 2020), Effie Awards Russia («золото» в номинациях «Транспорт и логистика» (2018), «Устойчивый успех» (2019) и «Бизнес-вызов/Устойчивый успех» в 2021 году). Кроме того, Renault Россия в 2019-ом возглавила рейтинг цифровых сервисов автопроизводителей агентства MarksWebb.

