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  • Полгода в ремонте: владелец неисправного Ford Kuga отсудил у завода 1,7 млн рублей

Полгода в ремонте: владелец неисправного Ford Kuga отсудил у завода 1,7 млн рублей

30.09.2020 89 0 0

В Новосибирске победой потребителя закончилось судебное разбирательство вокруг кроссовера Ford Kuga елабужской сборки, выпущенного в 2014 году. Случай показателен тем, что компенсации удалось добиться уже после истечения гарантийного срока на автомобиль и без проведения судебной экспертизы.

 

Завод Ford Sollers в Елабуге освоил производство кроссовера Ford Kuga второго поколения в 2013 году, а житель Новосибирска по имени Дмитрий приобрёл свой экземпляр c 1,6-литровым бензиновым двигателем EcoBoost (150 л.с.) и 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» в ноябре 2014-го, автомобиль обошёлся ему в 1 129 500 рублей. Гарантия на автомобиль составляла 3 года или 100 тысяч километров пробега, но в дополнение к ней Дмитрий за 14 тысяч рублей стал участником программы «Форд Сервис Контракт», которая продлила гарантийные обязательства производителя до 5 лет или 100 тысяч километров пробега.

В начале 2016 года Дмитрий обратил внимание на неровную работу АКП — задержки и подёргивания, но дилер списал это на особенности конструкции и посоветовал не обращать внимания. В марте 2019 года коробка захандрила всерьёз: стала издавать свист и отказала — кроссовер не смог тронуться с места, его пришлось доставлять к дилеру на эвакуаторе. Гарантийный ремонт занял 58 дней, после чего владелец продолжил эксплуатацию.

В сентябре 2019 года АКП опять отказала с прежними симптомами (свист). Дилер провёл диагностику и установил, что для ремонта понадобится заменить гидротрансформатор и ещё несколько дорогих запчастей, которых нет на складе, то есть нужно заказывать и ждать. Добавим, что к тому времени компания Ford уже объявила об уходе из легкового сегмента российского рынка, но гарантийные и договорные обязательства по ранее проданным машинам продолжает нести.

31 декабря 2019 года, то есть прямо перед новогодними праздниками сотрудник дилера позвонил Дмитрию и сообщил, что проведённый ремонт АКП не дал желаемого результата, коробка продолжает работать со сбоями, так что машина на сервисе задержится для дальнейших диагностических и ремонтных процедур.

Осознав масштаб бедствия, Дмитрий обратился за помощью в Общественное учреждение защиты прав потребителей «Аурис» и 29 января этого года направил в Ford Sollers письмо с требованием вернуть деньги за некачественный автомобиль, но производитель оставил эту претензию без ответа. 31 января дилер сообщил, что, наконец, закончил ремонт Куги, но Дмитрий уже твёрдо решил избавиться от машины через суд — дело рассматривалось в Калининском районном суде Новосибирска.

С учётом того, что автомобиль более шести месяцев провёл в ремонте и дилер не требовал за него деньги (то есть признавал поломку АКП гарантийным случаем), суд встал на сторону истца и обязал Ford Sollers вернуть ему уплаченную за автомобиль сумму (1 129 500 рублей) и выплатить 282 375 рублей штрафа за нежелание в добровольном порядке удовлетворить требование потребителя. Такую же сумму штрафа ответчик должен выплатить в пользу учреждения «Аурис», представлявшего интересы истца. Итого ответчик, представитель которого в суд так и не явился, будет обязан выплатить без малого 1,7 млн рублей за неисправный кроссовер.

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