Полноприводный кроссовер GAC GS4: объявлены цены и старт продаж на российском рынке

SUV китайской марки представлен в РФ в двух версиях – GB и GL. Стартовая рекомендованная розничная цена составляет почти 3,5 млн рублей.

Пятиместный кроссовер GAC появился на домашнем рынке в 2024 году, при этом в Китае и некоторых других странах модель продаётся под названием GS4 Max, потому что там есть ещё и «просто» GS4. Однако на российском рынке паркетник с этим индексом ранее не был представлен, так что местный офис поднебесного бренда решил обойтись без «фамилии». Напомним, GAC GS4 с передним приводом появился на авторынке РФ весной текущего года.

На фото: полноприводный кроссовер GAC GS4

Сегодня, 9 сентября, на российском рынке стартовали продажи полноприводной модификации GAC GS4. Этот кроссовер оснащается бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой, мощность которой равна 231 л.с., а максимальный крутящий момент – 380 Нм. Он идёт в комплекте с классическим восьмиступенчатым автоматом фирмы Aisin. Кстати, такой силовой агрегат числится в гамме флагманского кроссовера GAC GS8, представленного в РФ.

Полноприводная система включает в себя электрогидравлическую муфту Haldex шестого поколения от компании BorgWarner. Предусмотрено семь режимов ездовой электроники: к стандартным – Экономичному, Комфортному, Спортивному и Настраиваемому – добавили три «внедорожных» – Снег, Песок и Грязь. Cредний расход топлива у новой модификации GAC GS4 в смешанном цикле составляет 9,2 литра на 100 км пути.

Кроссовер GS4 с полным приводом предлагается в двух исполнениях. Рекомендованная розничная цена стартовой версии – GB – составляет 3 499 000 рублей (указана стоимость без учёта действующих акций). В списке оснащения этого варианта числятся: 18-дюймовые колёсные диски, светодиодная оптика, обогрев лобового стекла, функция автоматического переключения света фар, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе, а также ассистент при движении в пробках.

Кроме того, в состав базового оборудования входят: восемь подушек безопасности, климат-контроль, подогрев рулевого колеса и всех сидений, вентиляция передних кресел, устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощностью 50 Вт) и с функцией охлаждения, а также камеры кругового обзора, 7-дюймовый виртуальный щиток приборов, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 10,1 дюйма и акустика с 4 динамиками.

На фото: салон GAC GS4 1 / 3 На фото: салон GAC GS4 2 / 3 На фото: салон GAC GS4 3 / 3

Рекомендованная розничная стоимость топовой версии GS4 GL в России составляет 3 649 000 рублей. Такой «полноприводник» отличается за счёт 19-дюймовых колёсных дисков, функции складывания наружных зеркал, панорамной крыши со шторкой и электроприводом, аудиосистемы с 6 динамиками, электропривода багажной двери, функцией предупреждения о непристегнутом ремне во втором ряду сидений.

Для сравнения, стоимость переднеприводного кроссовера GAC GS4, который появился на российском рынке ещё минувшей весной, на сегодняшний день составляет 2 999 000 рублей. Подробности об этом автомобиле читайте в нашем тест-драйве.