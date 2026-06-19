Полноприводный кроссовер GAC S9 стартует в России: объявлена точная цена

На данный момент флагманский гибридный кроссовер GAC S9 представлен в России в единственной топовой комплектации. Как и в случае с младшим S7, суммарная отдача установки новинки составляет 340 л.с. А вот батарея у флагмана своя.

Большой кроссовер GAC S9 для России впервые официально анонсировали в начале мая. Затем компания поделилась подробностями об оснащении и открыла прием предварительных заказов. Теперь состоялась полноценная презентация и озвучена точная цена. Одновременно дан старт продажам. Кстати, как отметил представитель местного офиса GAC, Россия стала первым зарубежным рынком для флагманского SUV, который на родине дебютировал в прошлом году. Напомним, GAC S9 является последовательным гибридом (REEV), то есть его ДВС работает только в режиме генератора. В гамме компании модель находится на ступеньку выше другого гибридного паркетника – GAC S7. Последний в РФ стартовал в марте текущего года.

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Внешне GAC S9 перекликается с «семеркой», при этом у нового флагмана есть и собственные фишки. Среди них – обычные ручки дверей вместо выдвижных и «интерактивные» задние фонари, то есть способные менять свой узор. За доплату для S9 также предусмотрена двухцветная окраска кузова (серебристый/синий).

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Длина S9 равна 5060 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2930 мм. Для сравнения, габариты GAC S7: 4900/1950/1780 мм, расстояние между осями – 2880 мм. Флагман по умолчанию имеет 21-дюймовые колеса. Паспортный дорожный просвет GAC S9 составляет 180 мм против 200 мм у младшего кроссовера.

В России новинка пока доступна исключительно с пятиместным салоном, тогда как в Китае кроссовер бывает и трехрядным. Внутри – раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). В отделке использованы кожа Nappa и вставки из натурального дерева. Объем багажника GAC S9 варьируется от 960 до 1950 литров (у GAC S7 – от 720 до 2050 л).

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Как и у младшего кроссовера, силовая установка S9 включает бензиновый турбомотор 1.5 и два электродвигателя, то есть он тоже уже в базе имеет полный привод. Суммарная мощность системы – те же 340 л.с., что и у нашей «семерки». Батарея у GAC S9 своя – емкостью 44,5 кВт*ч (у S7 аккумулятор на 36,3 кВт*ч). Время быстрой зарядки с 30% до 80% – 15 минут. Только на электротяге GAC S9 проедет 208 км по циклу NEDC, суммарный запас хода – 1019 км (показатели GAC S7 – 153 и 867 км). Объявлено, что первую «сотню» флагман наберет за 7,2 секунды, тогда как S7 это упражнение проделает за 6,7 секунды.

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На данный момент GAC S9 доступен в России в единственной топовой комплектации SX Premium. В список оборудования входят: адаптивная подвеска, светодиодная оптика (включая те самые «интерактивные» фонари), защита днища, электропривод багажной двери, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. В арсенале нового кроссовера также значатся: упомянутые выше экраны (мультимедиа – с сервисами VK и Яндекса), проекционный дисплей, две площадки для беспроводной зарядки на центральном тоннеле, обогрев руля, подогрев, вентиляция и массажер всех сидений (переднее пассажирское кресло – еще и с откидной подставкой для ног и функцией «нулевой гравитации»), встроенный в спинку переднего сиденья столик, электропривод регулировки угла наклона спинки заднего дивана, аудиосистема с 21 динамиком (включая динамики в подголовнике водительского кресла), трехзонный климат-контроль и телематические системы. Наконец, есть девять подушек безопасности, камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Без учета акций рекомендованная цена GAC S9 составляет 6 799 000 рублей. Гарантия – 5 лет или 150 000 км пробега, на элементы гибридной установки — 8 лет или 150 000 км, плюс есть «премиальная программа помощи на дороге сроком 5 лет». Младший гибрид GAC S7 2026 года выпуска сегодня стоит от 5 899 000 рублей (тоже без учета акций).

Кстати, обозреватель Kolesa.ru побывал на российской презентации флагманского GAC S9, уже скоро он поделится своими впечатлениями от новинки.