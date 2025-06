Изображения: Lynk & Co и Минпром КНР

Полноприводный седан Lynk & Co 10 EM-P придёт на подмогу непопулярной модели Z10

Марка Lynk & Co анонсировала скорую премьеру подзаряжаемой гибридной четырехдверки. По предварительным данным, уже в базе модель предложат с полным приводом.

Седан Lynk & Co 10 EM-P принадлежащий ныне компании Geely бренд (изначально марка была создана вместе с Volvo, но шведы недавно вышли из проекта) принялся пиарить на своих страницах в китайских соцсетях в середине июня. Тогда были опубликованы фото и видео замаскированных тестовых прототипов. На прошлой неделе четырехдверка засветилась на сертификационных снимках. Ну а теперь сама марка показал четырехдверку без камуфляжа.

Гибридный Lynk & Co 10 EM-P 1 / 2 Гибридный Lynk & Co 10 EM-P 2 / 2

Седан позиционируют в качестве отдельной новой модели, однако на деле это подзаряжаемая гибридная версия Lynk & Co Z10. Последняя четырехдверка представляет собой электрокар, на китайский рынок она вышла осенью прошлого года. К слову, хитом электроседан Z10 так и не стал: по данным BestSellingCarsBlog, с января по май 2025-го в Поднебесной реализовано лишь 2383 шт. Для сравнения, Xiaomi SU7 за тот же период разошелся тиражом аж 132 467 экземпляров!

Гибридный Lynk & Co 10 EM-P 1 / 2 Гибридный Lynk & Co 10 EM-P 2 / 2

Внешне Lynk & Co 10 EM-P в целом повторил электроверсию, разве что у гибрида чуть более внушительный задний бампер. Как и Z10, бензоэлектрический седан имеет скошенные диодные полоски ходовых огней (сами фары расположены ниже), выдвижные ручки дверей (двери гибридной «десятки» наверняка тоже безрамочные), единую плашку задних фонарей с «насечками» и выдвижной же спойлер на крышке багажника. Есть и лидар, то есть гибриду тоже достался автопилот. Модели положены 19- или 21-дюймовые колеса. А еще гибридный седан предложат в новом золотисто-зеленом цвете. Согласно сертификату, длина Lynk & Co 10 EM-P равна 5050 мм, ширина – 1966 мм, высота – 1487 мм. Электрокар Lynk & Co Z10 на 22 мм короче и на 19 мм ниже. Колесная база у машин совпадает – 3005 мм.

Гибридный Lynk & Co 10 EM-P на фото Минпрома КНР 1 / 4 Гибридный Lynk & Co 10 EM-P на фото Минпрома КНР 2 / 4 Гибридный Lynk & Co 10 EM-P на фото Минпрома КНР 3 / 4 Гибридный Lynk & Co 10 EM-P на фото Минпрома КНР 4 / 4

Интерьер гибрида еще не раскрыт. Скорее всего, внутри Lynk & Co 10 EM-P тоже скопировал электроседан, то есть и ему достались узкий экран приборки, усеченный двухспицевый руль, двухэтажный тоннель и гигантский планшет мультимедийной системы, поверх которого разместили центральные дефлекторы обдува.

Электроседан Lynk & Co Z10 1 / 5 Электроседан Lynk & Co Z10 2 / 5 Электроседан Lynk & Co Z10 3 / 5 Электроседан Lynk & Co Z10 4 / 5 Электроседан Lynk & Co Z10 5 / 5

Известно, что гибридный седан предложат с полным приводом. Причем, как пишут китайские СМИ, Lynk & Co 10 EM-P будет полноприводным по умолчанию. В состав установки EM-P входит бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 163 л.с. – вероятно, он работает только в режиме генератора. По предварительной информации, совокупная отдача системы составляет 530 л.с. и 755 Нм. А вот данных о батарее пока нет.

Официальную презентацию гибридного седана Lynk & Co 10 EM-P проведут в ближайшее время. На домашний рынок модель выйдет до конца текущего года. Электрокар Lynk & Co Z10 сейчас стоит от 186 800 юаней (около 2 037 000 рублей по актуальному курсу).