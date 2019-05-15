Получение прав: стало известно, что надо «подтянуть» будущим водителям

Получение прав: стало известно, что надо «подтянуть» будущим водителям

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Как оказалось, многие кандидаты на практическом экзамене забывают вовремя включить поворотник.
 

Согласно нынешним нормам, каждый желающий получить права категории «B» должен не только пройти обучение и взять медсправку, но и сдать теоретический, а также два практических экзамена в ГИБДД. Однако далеко не у всех это получается с первого раза. О самых частых ошибках кандидатов в водители при сдаче экзамена на «площадке» и в «городе» рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

driving instructor teaching young girl to reverse

Оказалось, что чаще всего на этапе «площадка» будущие водители не могут справиться с эстакадой, параллельной парковкой, а также с заездом в бокс задним ходом. Наиболее распространённая ошибка у кандидатов при сдаче экзамена в «городе» – не включенные вовремя поворотники. Так, экзаменуемые забывают о сигналах поворота перед началом движения, перестроением из одной полосы движения в другую, поворотом и остановкой.

Как сообщает RT со ссылкой на МВД, помимо этого, у будущих водителей нередко глохнут моторы. Ещё инспекторы часто снижают баллы кандидатам за неуверенное управление ТС.

Training vehicle of a russian driving school in Samara

Известно, что в 2018 году «теорию» с первого раза сдали менее половины кандидатов (41%) – 1,2 млн человек. «Площадку» без запинок сдали 973 тыс. кандидатов (на их долю пришлось 42% дошедших до этого экзамена). На «городе» же, как правило, «срезается» больше испытуемых: с первой попытки второй практический этап прошли только 31% (759 тыс. человек).

В ближайшее время система сдачи экзаменов на права, скорее всего, изменится. Так, два практических экзамена – «площадку» и «город» – хотят объединить в один. При этом часть упражнений из «площадки» предлагается просто перенести в условия города. У этой идеи уже нашлись как противники, так и сторонники. Первые утверждают, что начальный практический экзамен служит неким тестером для кандидатов и показывает, можно ли пускать их на дороги общего пользования. Вторые считают, что такой «тестер» был нужен, когда разрешалось приходить на экзамены после самоподготовки, однако наличие свидетельства об окончании автошколы является обязательным с 2013 года.

Sign of a Russian Driving School on top of the vehicle

Помимо этого недавно стало известно о новых идеях ГИБДД. Так, предлагается закрепить за кандидатами обязанность сдавать экзамен на права только в том подразделении ГИБДД, к которому приписана автошкола. Предполагается, что это поможет сократить уровень коррупции в сфере выдачи водительских удостоверений.

Также изменения могут затронуть теоретический этап экзамена на права. В ведомстве считают, что все вопросы должны стать адресными: будущие мотоциклисты не будут решать те задачи, которые предполагаются для тех, кто открывает категорию «B». ГИБДД намеревается изменить систему оценки знаний кандидатов: при ответах на вопросы им нужно будет набрать минимальное количество баллов и не превысить максимального числа допустимых ошибок (причём допускаться будут только незначительные «промахи»).

Авто и общество В России Закон ошибки водителей получение прав экзамены в ГИБДД
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