Получение прав: стало известно, что надо «подтянуть» будущим водителям

Как оказалось, многие кандидаты на практическом экзамене забывают вовремя включить поворотник.

Согласно нынешним нормам, каждый желающий получить права категории «B» должен не только пройти обучение и взять медсправку, но и сдать теоретический, а также два практических экзамена в ГИБДД. Однако далеко не у всех это получается с первого раза. О самых частых ошибках кандидатов в водители при сдаче экзамена на «площадке» и в «городе» рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

Оказалось, что чаще всего на этапе «площадка» будущие водители не могут справиться с эстакадой, параллельной парковкой, а также с заездом в бокс задним ходом. Наиболее распространённая ошибка у кандидатов при сдаче экзамена в «городе» – не включенные вовремя поворотники. Так, экзаменуемые забывают о сигналах поворота перед началом движения, перестроением из одной полосы движения в другую, поворотом и остановкой.

Как сообщает RT со ссылкой на МВД, помимо этого, у будущих водителей нередко глохнут моторы. Ещё инспекторы часто снижают баллы кандидатам за неуверенное управление ТС.

Известно, что в 2018 году «теорию» с первого раза сдали менее половины кандидатов (41%) – 1,2 млн человек. «Площадку» без запинок сдали 973 тыс. кандидатов (на их долю пришлось 42% дошедших до этого экзамена). На «городе» же, как правило, «срезается» больше испытуемых: с первой попытки второй практический этап прошли только 31% (759 тыс. человек).

В ближайшее время система сдачи экзаменов на права, скорее всего, изменится. Так, два практических экзамена – «площадку» и «город» – хотят объединить в один. При этом часть упражнений из «площадки» предлагается просто перенести в условия города. У этой идеи уже нашлись как противники, так и сторонники. Первые утверждают, что начальный практический экзамен служит неким тестером для кандидатов и показывает, можно ли пускать их на дороги общего пользования. Вторые считают, что такой «тестер» был нужен, когда разрешалось приходить на экзамены после самоподготовки, однако наличие свидетельства об окончании автошколы является обязательным с 2013 года.

Помимо этого недавно стало известно о новых идеях ГИБДД. Так, предлагается закрепить за кандидатами обязанность сдавать экзамен на права только в том подразделении ГИБДД, к которому приписана автошкола. Предполагается, что это поможет сократить уровень коррупции в сфере выдачи водительских удостоверений.

Также изменения могут затронуть теоретический этап экзамена на права. В ведомстве считают, что все вопросы должны стать адресными: будущие мотоциклисты не будут решать те задачи, которые предполагаются для тех, кто открывает категорию «B». ГИБДД намеревается изменить систему оценки знаний кандидатов: при ответах на вопросы им нужно будет набрать минимальное количество баллов и не превысить максимального числа допустимых ошибок (причём допускаться будут только незначительные «промахи»).