Пополнение в обновлённом семействе: представлены посвежевшие BMW i4 и 4 series Gran Coupe

Производство моделей будет налажено в июле текущего года на заводе баварской компании, расположенном в Мюнхене.

Обновлённые версии купе и кабриолетов BMW 4 series и M4 дебютировали в конце января этого года. Напомним, в ходе этого рестайлинга все двухдверки получили новую оптику и модернизированную технику. Теперь настала очередь оставшихся представителей семейства: сегодня баварцы рассекретили посвежевшие BMW i4 и 4 series Gran Coupe.

На фото: обновлённый BMW M440i xDrive Gran Coupe

У указанных моделей в ходе обновления поменялась светодиодная графика головной оптики: как и ряд других автомобилей бренда они получили ходовые огни в форме бумерангов. Ещё у «четвёрок» сменилась решётка радиатора и заглушка на месте «гриля», хоть они и по-прежнему выполнены в форме фирменных «ноздрей». Окантовка этого элемента теперь выполнена из матового хрома, причём не только у стандартной версии, но и в исполнении M Sport (за доплату доступен вариант в чёрном цвете).



Корму украсили фонари Laserlight, которые впервые были продемонстрированы на версии BMW M4 CSL, выпущенной лимитированным тиражом. Посвежевшие BMW i4 и 4 series Gran Coupe в исполнении M Sport оснащаются иным диффузором, который теперь вне зависимости от комплектации создан из глянцевого чёрного пластика. Моделям предлагаются 19- и 20-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна. Кроме того, палитра цветов кузова включает в себя пару новых вариантов – Cape York Green metallic и Vegas Red metallic.



На фото: салон BMW M440i xDrive Gran Coupé 1 / 2 На фото: салон BMW M440i xDrive Gran Coupé 2 / 2

Обновлённые BMW i4 и 4 series Gran Coupe получили и изменённый салон, который получил больше сенсорных панелей, тогда как количество физических кнопок сократилось. Управление рядом функций было перенесено в изогнутое табло, включающее в себя виртуальную приборку и дисплей современной информационно-развлекательной системы BMW iDrive с QuickSelect (показывает на главном экране наиболее часто используемые функции).



На фото: обновлённый BMW i4 M50 xDrive 1 / 2 На фото: обновлённый BMW i4 M50 xDrive 2 / 2

В компании решили снабдить указанные модели уменьшенным селектором переключения передач, как у других актуальных автомобилей марки. Спортивные кресла теперь входят в стандартную комплектацию BMW i4 и 4 series Gran Coupe. Ещё они получили новые материалы для отделки салона, за доплату можно выбрать отделку кожей.



На фото: салон обновлённого BMW i4 M50 xDrive 1 / 2 На фото: салон обновлённого BMW i4 M50 xDrive 2 / 2

Техника BMW i4 осталось прежней, а у версий 4 series Gran Coupe была модернизирована силовая установка. Вариант 430i оснащается мягкогибридной системой, в основе которой лежит 2,0-литровая турбочетвёрка, работающая в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». В компании пояснили, что двигатель модернизировали за счёт иных впускных отверстий и камер сгорания, изменений в управлении распределительным валом, впрыске, системе зажигания. Мощность осталась прежней – 259 л.с. и 400 Нм крутящего момента.



На фото: обновлённый BMW i4 eDrive40 1 / 2 На фото: обновлённый BMW i4 eDrive40 2 / 2

У варианта M440i Gran Coupe под капотом находится 3,0-литровая рядная шестёрка, которая тоже работает в составе системы MHEV. «Электродовесок» даёт дополнительный прирост мощности в размере 11 л.с. и крутящий момент в 200 Нм. Отдача установки составляет 391 л.с. (539 Нм). Варианту с задним приводом на разгон от 0 до 96,7 км/ч требуется 4,7 секунды, а полноприводному варианту xDrive – 4,3 секунды.



На фото: салон обновлённого BMW i4 eDrive40 1 / 2 На фото: салон обновлённого BMW i4 eDrive40 2 / 2

Известно, что производство обновлённых BMW i4 и 4 series Gran Coupe будет налажено на заводе баварской компании, расположенном в Мюнхене в июле текущего года. Стоимость посвежевших моделей будет обнародована позже.

