Пополнение в семействе: Nissan может выпустить «старшего брата» кроссовера Ariya

Японская компания пару недель назад представила серийный электрокроссовер Nissan Ariya. Этот автомобиль стал второй «зелёной» моделью марки после хэтчбека Leaf. Ожидается, что производитель на этом не остановится и в дальнейшем пополнит «розеточный» ряд ещё одной новинкой – большим SUV, который станет «старшим» братом для паркетника Ariya.



На фото: Nissan Ariya

О том, что модельный ряд Nissan ждёт пополнение, сообщает британский Autocar. Имя будущей новинки пока что не раскрывается. Предполагается, что третья «зелёная» модель бренда станет ответом на возросший спрос на электрокроссоверы в США и Китае.

Предполагается, что в основу большого «розеточного» кроссовера ляжет та же модульная платформа CMF-EV, на которой базируется паркетник Ariya. Напомним, она была разработана в рамках Renault-Nissan-Mitsubishi специально для «зелёных» автомобилей альянса. Использование одной платформы для разных машин позволяет сэкономить средства на разработку новинок. Позже на эту «тележку» поставят паркетник, созданный по мотивам концепта Renault Morphoz и, вероятно, электроверсию Mitsubishi Outlander.



По словам главы отдела Nissan Europe EV Хелен Перри, по прогнозам, сегменты C-SUV и D-SUV вырастут примерно в 4 раза в течение следующих трёх лет. Она добавила, что компания в течение ближайших нескольких лет намерена использовать платформу CMF-EV в сегментах роста. Кроме того, ранее в Nissan отметили, что к 2023 году половина линейки марки будет электрифицирована. Однако Хелен Перри не уточнила, означает ли это, что новый большой SUV уже представят к указанной дате. Судя по всему, на сроки реализации проекта повлияют результаты кроссовера Ariya.



На фото: салон Nissan Ariya

О «технике» будущей новинки Nissan информации пока почти нет. По данным издания, на одной зарядке новый кроссовер сможет проехать около 500 км (по циклу WLTP). Это, кстати, максимальный показатель Ariya. Паркетнику на выбор предлагаются два аккумулятора на выбор – ёмкостью 63 или 87 кВт*ч. Также у Ariya есть версии с передним и полным приводом. У первой, соответственно, установлен только один электромотор на передней оси, а вторую оснастили двумя тяговыми электродвигателями и системой e-4ORCE.



Как мы сообщали ранее, европейцам предложат пять версий электрокроссовера Ariya на выбор: у переднеприводных модификаций мощность установки меняется в зависимости от ёмкости батареи, варьируясь от 218 до 242 л.с. (300 Нм), у полноприводных – от 279 до 306 л.с. (560 и 600 Нм), а совокупная отдача системы топового исполнения Performance составляет 394 л.с. (600 Нм).

Отметим, Nissan Ariya впоследствии придётся побороться за покупателей с Volkswagen ID.4 (эта модель пока официально не представлена). Данных о «начинке» немецкого электрокросса немного: известно, что базовой станет заднеприводная версия с 204-сильным электромотором (310 Нм), а максимальный запас хода составит 500 км. Предполагается, что в линейке будут и полноприводные варианты с двумя электромоторами. Не исключено, что у большого SUV японской марки позже тоже появится конкурент от Volkswagen, ведь немецкая компания продолжает развивать «зелёное» семейство ID.

