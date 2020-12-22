Поправки по повторным нарушениям ПДД: водителям изменят момент отсчёта времени для рецидива

Автомобилисты, пойманные на нарушении ПДД, должны оплатить штраф или же понести иное предусмотренное сегодняшними нормами наказание. Сейчас есть ряд таких административных правонарушений, за повтор которых следует более суровое наказание. К примеру, за первый проезд на запрещающий сигнал светофора взыскание составит 1 тыс. рублей, а для рецидивистов он вырастет до 5 тыс. рублей (альтернатива – лишение прав на срок до 6 месяцев).



При этом повторным нарушением ПДД считается не любое последующее, а только то, которое было зафиксировано в течение года с момента совершения первого. Точнее, раньше предполагалось, что отсчёт года нужно вести с момента вступления в силу постановления о первом нарушении. Затем возник спор между автовладельцем и подразделением ГИБДД, который привёл к тому, что к рассмотрению привлекли Конституционный суд РФ.

Ситуация была следующей: ГИБДД Костромы выписало штраф автомобилистке за повторное превышение скорости (более чем на 40, но менее чем на 60 км/ч). При этом с момента уплаты ею штрафа за предыдущее аналогичное нарушение прошло больше года, так что она сочла, что более строгое наказание за рецидив на неё не распространяется. Однако сотрудник ведомства, оформлявший второе постановление, вёл отсчёт не с момента уплаты взыскания, а с даты вступления в законную силу постановления о первом нарушении – то есть через десять дней с момента его получения нарушителем (а здесь многое зависит от работы почты).



При этом районный суд встал на сторону автовладелицы и решил отменить более суровое постановление, переквалифицировав дело. Но это решение не порадовало подразделение ГИБДД, в итоге в рамках рассмотрения обжалования дела был привлечён Конституционный суд РФ. Тот в свою очередь постановил, что путаницу надо устранить, а противоречивые нормы КоАП – поправить.

Отметим, путаница появилась из-за того, что в РФ сейчас имеется возможность уплаты штрафа до вступления в силу постановления (при этом во многих случаях предусмотрена скидка в размере 50%, в случае, если платёж был произведён в течение 20 дней с момента вынесения постановления). Кстати, как сообщает «Российская газета», эта мера позволила увеличить собираемость штрафов за нарушения ПДД с 30 до 80%.



Согласно постановлению КС, в законодательство будут внесены поправки. В них будет уточнено, что граждане, уплатившие штраф до вступления в силу постановления, нужно считать подвергнутыми наказанию со дня вступления в силу постановления до истечения одного года со дня уплаты штрафа.

Также в Конституционном суде отметили, что даже до вступления поправок в силу сотрудники ГИБДД должны считать, что «срок рецидива» для тех, кто оплатил половину штрафа, истекает через год именно после оплаты штрафа (а не вступления постановления в законную силу).



Ранее предлагалось ввести и другие поправки в КоАП: они касались ошибочных штрафов с дорожных камер. Предлагалось ввести компенсации в размере 20 тыс. рублей водителям за каждое незаконно выписанное постановление. Деньги должны были поступать из бюджета, а возвращаться – за счёт штрафов, наложенных на ответственных за ошибку должностных лиц.

